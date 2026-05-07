Güney Kore'de şaşırtan olay! İnsansı robot Gabi Budist tapınağında yemin etti

Güney Kore'de teknoloji ile dini ritüellerin kesiştiği dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkent Seul'de bulunan Jogye Tapınağı'nda "Gabi" isimli insansı robot, düzenlenen özel törende Budizm'e bağlılık yemini ederek ülke tarihinde bir ilke imza attı. Geleneksel Budist cübbesi giydirilen robotun törendeki görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BUDİST RAHİPLER TARAFINDAN ÖZEL KURALLAR

Çin merkezli Unitree firmasının G1 platformu temel alınarak geliştirilen ve yaklaşık 1,3 metre boyunda olan robot için Budist rahipler tarafından özel kurallar belirlendi. Robotun uyması gereken ilkeler arasında yaşamı koruma, diğer robotlara zarar vermeme, insan komutlarına uyma ve enerji tasarrufu sağlama maddeleri yer aldı.



Tapınak yetkilileri, teknolojinin toplumsal yaşamın her alanında daha fazla yer aldığını belirterek bu tür projelerin insan-robot etkileşimine yeni bir bakış açısı kazandıracağını ifade etti. "Gabi" isimli robotun ay sonunda düzenlenecek geleneksel fener festivalinde diğer robotlarla birlikte ziyaretçilerin karşısına çıkması planlanıyor.