CANLI YAYIN

Yunanistan açıklarında gemi battı: 8’i Türk 9 mürettebat kurtarıldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yunanistan açıklarında gemi battı: 8’i Türk 9 mürettebat kurtarıldı

Arnavutluk'tan Ukrayna'ya yaklaşık 8 bin ton soda külü taşıyan Vanuatu bandıralı kargo gemisi, Yunanistan’ın Andros Adası açıklarında kayalıklara çarparak battı. Bu kapsamda Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı operasyonuyla kargo gemisinde bulunan 8’i Türk 9 mürettebat kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamada, Andros adası açıklarında bir kargo gemisinin battığı ifade edildi. Gemideki 9 mürettebat üyesinin tamamının kurtarıldığı aktarıldı. Geminin batma nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

8'İ TÜRK 9 MÜRETTEBAT KURTARILDI
Yunan medyasının liman yetkililerine dayandırdığı haberlere göre Arnavutluk'tan Ukrayna'ya yaklaşık 8 bin ton soda külü taşıyan Vanuatu bandıralı kargo gemisi, Andros Adası'nın kuzeyinde kayalara çarptı. Gövdesinde ciddi hasar oluşan gemi su almaya başladı ve daha sonra battı.

Gemideki 9 mürettebat üyesinden 8'inin Türk, 1'inin Azerbaycanlı olduğu belirtildi. Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı operasyonuyla 9 denizcinin tamamı kurtarıldı. Mürettebat üyelerinden 2'si Sahil Güvenlik devriye botu tarafından sudan kurtarılırken, 7 kişi ise kıyı şeridinin tehlikeli, kayalık bir bölümünden güvenli bir şekilde tahliye edildi. Kurtarılan denizcilerin adanın limanına götürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın