İsrail-Lübnan müzakerelerinde 3. tur tarihi netleşti! Ateşkese rağmen Lübnan'a yoğun hava saldırısı

Beyrut medyası İsrail-Lübnan arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun gelecek hafta ABD’nin başkenti Washington DC’de gerçekleştirileceğini bildirdi. Ayrıca İsrail ordusu, yoğun topçu ve hava saldırıları ile Lübnan'da ateşkesi sıklıkla ihlal etmeye devam ediyor. İsrail’in Lübnan’a yönelik bugün düzenlediği hava saldırılarında 25’ten fazla yerleşim yeri hedef aldı.

İsrail ile Lübnan arasındaki hassas ateşkes sürerken, işgal ordusu ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

MÜZAKERELERİN 3. TURU ABD'DE

İsrail ve Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin yeni turuna ilişkin iddialar gündeme geldi. Lübnan merkezli medya kuruluşu LBCI, temsilcilerin gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington DC'de yeniden bir araya geleceğini öne sürdü.

Görüşmelerin ABD Dışişleri Bakanlığı'nda iki gün üst üste yapılmasının beklendiği iddia edilirken, temasların tarihine ilişkin kesin bir detay verilmedi. Müzakerelerin üçüncü turuna Lübnan tarafından Lübnan'ın eski ABD Büyükelçisi Simon Karam ve Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad'ın yanı sıra çeşitli siyasi ve askeri temsilcilerin katılacağı öne sürüldü.

Lübnanlı kaynaklar ayrıca, Büyükelçi Moawad'ın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ekibiyle sürekli koordinasyon halinde olduğunu ve yaklaşan tur için hazırlık amacıyla dün ve Pazartesi günü toplantılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu görüşmeler sırasında Lübnan tarafının İsrail'in ateşkes ihlallerine ilişkin bir dosya sunduğu ve müzakerelerde ilerleme sağlanabilmesi için ön şart olarak çatışmaların kalıcı şekilde durdurulmasının gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

İSRAİL YİNE LÜBNAN'I VURDU

İsrail'in bugün aralarında Nebatiye, Sidon, Tyre ve Bint Jbeil bölgelerinin bulunduğu konumlara düzenlediği saldırılarda 25'ten fazla yerleşim yeri savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındı.

Kaynaklar, İsrail ordusunun birçok köy için tahliye uyarısı yaptığını belirterek, taraflar arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 17 Nisan tarihinden bu yana bu yana tahliye uyarısı yapılan köy sayısının 60'ı geçtiğini bildirildi.

"GÜÇ KULLANIMINDA HERHANGİ BİR SINIRLAMANIZ YOK"

İsrail'in saldırıları ateşkesin açık bir ihlali ve çatışmaların devamı olarak değerlendirilirken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de İsrail'in işgal ettiği Khiam kasabasındaki bir mevziye gitti.

İsrail basınına göre Zamir, "İran'da saldırmak için hazır bulunduğumuz bazı hedeflerimiz bulunuyor. İran rejimini daha da zayıflatmamıza imkan tanıyacak yoğun ve geniş kapsamlı bir sefere geri dönmek için yüksek alarm durumundayız" dedi.

Zamir bölgedeki İsrail askerlerine, "Tüm İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) kabiliyetleri emrinizdedir, bu amaçla güç kullanımında herhangi bir sınırlamanız yok" dedi.