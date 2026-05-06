ABD’den yapay zeka hamlesi: Dev şirketlere erken test izni

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi (CAISI), Google DeepMind, Microsoft ve xAI ile kritik bir anlaşmaya imza atarak yeni yapay zeka modellerine ulusal güvenlik testleri için erken erişim sağladı. Anlaşma kapsamında söz konusu şirketlerin henüz kamuya sunulmamış modelleri ABD’ye açması kararlaştırılırken, taraflar arasında “güvenlik” ve “kontrol” ekseninde dikkat çeken bir denetim süreci başlatıldı. Süreç, yapay zekanın küresel güç mücadelesindeki etkisini daha da sert bir zemine taşıdı.

Anlaşma kapsamında, bu dev şirketlerin geliştirdiği yeni yapay zeka modelleri kamuya sunulmadan önce ABD'nin ulusal güvenlik testlerinden geçirilecek.

"EN UÇ YETENEKLER MASADA" MESAJI

CAISI tarafından yapılan açıklamada sürecin kapsamı dikkat çekti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CAISI'nın genişletilmiş sektör işbirlikleri aracılığıyla en uç yapay zeka yeteneklerini daha iyi değerlendirmek ve yapay zeka güvenliğini geliştirmek amacıyla dağıtım öncesi değerlendirmeler ve hedefli araştırmalar yürüteceği vurgulandı." Bu ifadeler, yapay zekanın artık sadece teknoloji değil, ulusal güvenlik meselesi olarak ele alındığını gözler önüne serdi.

40'TAN FAZLA TEST!

Merkezin bugüne kadar "henüz yayımlanmamış son teknoloji modeller dahil 40'tan fazla değerlendirme gerçekleştirdiği" açıklandı. Özellikle geliştiricilerin, modelleri test sürecine sokarken bazı güvenlik kısıtlamalarını kaldırdığı veya azalttığı bilgisi ise dikkat çekti.

"BAĞIMSIZ VE TİTİZ ÖLÇÜM ŞART" MESAJI

CAISI Direktörü Chris Fall, sürece ilişkin yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı:

"Bağımsız ve titiz ölçüm bilimi, en uç yapay zekayı ve bunun ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için esastır." Fall ayrıca, "Bu genişletilmiş sektör işbirlikleri, kritik bir anda kamu yararına çalışmalarımızı ölçeklendirmemize yardımcı oluyor" diyerek yeni dönemin sinyalini verdi.