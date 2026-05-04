Yunanistan'a Ukrayna şoku! Zelenskiy Türkiye'yi seçti: Atina'da drone depremi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA teknolojisi karşısında çaresiz kalan Yunanistan, Ukrayna ile yürüttüğü savunma iş birliği görüşmelerinde beklemediği bir darbe aldı. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Türkiye ile olan stratejik ilişkileri korumak adına Yunanistan’ın taleplerini geri çevirdiğini ve bu durumun Atina yönetiminde büyük bir infiale yol açtığını bildirdi.

Yunanistan'ın, Türkiye'nin bölgedeki SİHA üstünlüğünü dengelemek adına Ukrayna'dan teknoloji tedarik etme planları suya düştü.

YUNANİSTAN'A UKRAYNA ŞOKU! ZELENSKİY TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

ZELENSKİY'DEN TÜRKİYE KARARI: BİLGİ PAYLAŞIMI REDDEDİLDİ

İlhan Tahsin, Ukrayna'nın Türkiye'yi kaybetmemek adına aldığı kararı, "Zelenskiy, olası bir savaş durumunda, yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir sıcak çatışmada, bu sistemlerin kullanımına dair kritik bilgilerin verilmesini istemedi" sözleriyle aktardı.

Zelenskiy'nin bu tavrının Atina'da şaşkınlıkla karşılandığını belirten Tahsin, "Yunanistan bu kararı büyük bir şaşkınlıkla karşıladı ve Ukrayna'nın Türkiye'yi karşısına almamak konusundaki kararlılığı masadaki hesapları bozdu" ifadelerini kullandı.

YUNAN BASININDA MİÇOTAKİS'E SERT TEPKİ: "LİBYA'DAKİ GİBİ KAYBETTİK"

Ukrayna'dan gelen ret cevabı, Yunan medyasında ve siyasetinde geniş yankı buldu. Miçotakis hükümetinin dış politikada bir kez daha başarısız olduğunu savunan İlhan Tahsin, Yunan basınındaki havayı, "Yunan basını hem Miçotakis hükümetine hem de Savunma Bakanı'na adeta ateş püskürdü. Biz her zaman Ukrayna'nın yanındaydık, Ukrayna'nın bize sırt dönmesi ve Türkiye'yi şart koşması anlaşılır gibi değil yorumları yapılıyor" cümleleriyle ifade etti.

Tahsin ayrıca, Yunanistan'ın Libya'da olduğu gibi Türkiye karşısında bir kez daha kaybettiği yönünde eleştirilerin yükseldiğini, "Yunanistan dış politikada tıpkı Libya'da olduğu gibi burada da Türkiye karşısında kaybetti" sözleriyle vurguladı.

TÜRKİYE İLE YARIŞMAK MÜMKÜN DEĞİL: ROTA ABD VE İSRAİL'E DÖNDÜ

Yunanistan'ın savunma sanayi alanında Türkiye'nin çok gerisinde kaldığı itiraf edilirken, yeni arayışların başladığı belirtiliyor. İlhan Tahsin, Yunan medyasında yer alan özeleştirilere değinerek, "Yunan basını, Türkiye'ye kıyasla SİHA ve insansız hava araçları konusunda oldukça gerideyiz, Türkiye'ye yetişmemiz mümkün değil ifadelerini kullanıyor" dedi.

Ukrayna kapısının kapanmasıyla Atina'nın yeni stratejisini de açıklayan Tahsin, "Yunanistan şimdi yönünü ABD, Fransa veya İsrail'e çevirecek gibi görünüyor, Ukrayna ile yapılan görüşmelerden artık olumlu bir sonuç beklenmiyor" ifadelerini kullandı.

