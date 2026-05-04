Yunanistan'a Ukrayna şoku! Zelenskiy Türkiye'yi seçti: Atina'da drone depremi
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA teknolojisi karşısında çaresiz kalan Yunanistan, Ukrayna ile yürüttüğü savunma iş birliği görüşmelerinde beklemediği bir darbe aldı. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Türkiye ile olan stratejik ilişkileri korumak adına Yunanistan’ın taleplerini geri çevirdiğini ve bu durumun Atina yönetiminde büyük bir infiale yol açtığını bildirdi.
Yunanistan'ın, Türkiye'nin bölgedeki SİHA üstünlüğünü dengelemek adına Ukrayna'dan teknoloji tedarik etme planları suya düştü.
ZELENSKİY'DEN TÜRKİYE KARARI: BİLGİ PAYLAŞIMI REDDEDİLDİ
İlhan Tahsin, Ukrayna'nın Türkiye'yi kaybetmemek adına aldığı kararı, "Zelenskiy, olası bir savaş durumunda, yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir sıcak çatışmada, bu sistemlerin kullanımına dair kritik bilgilerin verilmesini istemedi" sözleriyle aktardı.
Zelenskiy'nin bu tavrının Atina'da şaşkınlıkla karşılandığını belirten Tahsin, "Yunanistan bu kararı büyük bir şaşkınlıkla karşıladı ve Ukrayna'nın Türkiye'yi karşısına almamak konusundaki kararlılığı masadaki hesapları bozdu" ifadelerini kullandı.
YUNAN BASININDA MİÇOTAKİS'E SERT TEPKİ: "LİBYA'DAKİ GİBİ KAYBETTİK"
Ukrayna'dan gelen ret cevabı, Yunan medyasında ve siyasetinde geniş yankı buldu. Miçotakis hükümetinin dış politikada bir kez daha başarısız olduğunu savunan İlhan Tahsin, Yunan basınındaki havayı, "Yunan basını hem Miçotakis hükümetine hem de Savunma Bakanı'na adeta ateş püskürdü. Biz her zaman Ukrayna'nın yanındaydık, Ukrayna'nın bize sırt dönmesi ve Türkiye'yi şart koşması anlaşılır gibi değil yorumları yapılıyor" cümleleriyle ifade etti.