İlhan Tahsin, Ukrayna'nın Türkiye'yi kaybetmemek adına aldığı kararı, " Zelenskiy, olası bir savaş durumunda, yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir sıcak çatışmada, bu sistemlerin kullanımına dair kritik bilgilerin verilmesini istemedi" sözleriyle aktardı.

YUNAN BASININDA MİÇOTAKİS'E SERT TEPKİ: "LİBYA'DAKİ GİBİ KAYBETTİK"

Ukrayna'dan gelen ret cevabı, Yunan medyasında ve siyasetinde geniş yankı buldu. Miçotakis hükümetinin dış politikada bir kez daha başarısız olduğunu savunan İlhan Tahsin, Yunan basınındaki havayı, "Yunan basını hem Miçotakis hükümetine hem de Savunma Bakanı'na adeta ateş püskürdü. Biz her zaman Ukrayna'nın yanındaydık, Ukrayna'nın bize sırt dönmesi ve Türkiye'yi şart koşması anlaşılır gibi değil yorumları yapılıyor" cümleleriyle ifade etti.