Almanya'da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Leipzig kentinden bir otomobil kalabalığa daldı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan detayları aktardı. lk belirlemelere göre çok sayıda yaralı ve can kaybının olduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alman polisi, Pazartesi günü Almanya'nın doğusundaki Leipzig kentinde bir otomobilin karıştığı bir olayda birkaç kişinin yaralandığını bildirdi.

Polis sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, olayın şehir merkezinde meydana geldiğini, ancak kaç kişinin yaralandığını söyleyemediğini belirtti.

EHRİN EN İŞLEK NOKTASINDA SICAK TEMAS

Olayın yaşandığı noktadan en sıcak bilgileri aktaran A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz, "İfade ettiğiniz üzere çok yeni bir olay. Aslında Almanya'nın daha önce de alışık olduğu, ancak yine de şoke eden bir araç kalabalığın arasına daldı maalesef. Leipzig kentindeki şehrin en işlek caddelerinden bir tanesinde, Grimmaische Caddesi üzerinde bir araç, ki cip tarzı bir araçtan bahsediyoruz, kalabalığın üzerine daldı" ifadelerini kullandı.

CAN PAZARI YAŞANIYOR: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olay yerindeki trajedinin bilançosunu paylaşan Fatih Yılmaz, "Henüz elimizde resmi olarak teyit edilmemiş bilgiler var ancak şu an itibarıyla 8 yaralı olduğu bilgisi polis tarafından paylaşıldı. 2 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi" şeklinde konuştu.

Yılmaz, can kaybı sayısının resmi makamlarca henüz kesinleştirilmediğini ancak durumun kritik olduğunu vurguladı.

SOKAK ORTASINDA KALP MASAJI: DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ

Bölgedeki ilk yardım çalışmalarının dramatik bir şekilde sürdüğünü belirten Fatih Yılmaz, "Olay yerinde durumu ağır bazı vatandaşlar bulunuyor. İlk yardım ekiplerinin kalp masajı yaptıkları görüntüler şu an itibarıyla dönmeye başladı. En azından sosyal medyaya düşen görüntüler bu yönde" sözleriyle olay yerindeki ateş hattının vahametini aktardı.

BIÇAKLI SALDIRI İDDİASI VE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kaosun hâkim olduğu bölgedeki diğer iddialara da değinen Yılmaz, "Olayla bağlantılı olarak yine bir bıçaklı saldırı iddiası da var. Ama bunun da henüz teyit edilmemiş bir bilgi olduğunu belirtelim. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi bulunuyor. Helikopterler havada ve bölgede geniş çaplı bir güvenlik önlemi alınmış durumda" bilgisini paylaştı.

ALMANYA'NIN KANLI GEÇMİŞİ VE BEKLENMEDİK SALDIRI

Bu tür saldırıların Almanya için yabancı olmadığını dile getiren Fatih Yılmaz, "Hatırlayacaksınız Almanya'da buna benzer araç saldırıları, kasıtlı olarak vatandaşların üzerine araçlarını süren şahısları biz daha önce de gördük; Magdeburg'da, Mannheim'da ve yine Berlin'de. Ama bugün için en azından Almanya'da epey bir zamandır bu tarz bir saldırı yoktu ve böyle bir saldırı da açıkçası beklenmiyordu" ifadelerini kullandı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ: ÖZEL BİR GÜN DEĞİL

Saldırının gerçekleştiği zamana dikkat çeken Yılmaz, "Çünkü özel bir gün değil. Genelde biz bu tarz saldırıları ya yılbaşı, Noel arefelerinde ya da kalabalık pazar yerlerinde görürdük. Ama Leipzig'de şu an itibarıyla tekrar edelim; 8 yaralı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var" diyerek tarihi tanıklığını ve sıcak bölgedeki son durumu bu sözlerle noktaladı.