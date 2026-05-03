Kuveyt Dışişleri Bakanı Türkiye’yi ziyaret edecek

Türk diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah, Pazartesi günü Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirerek mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde Bakan Fidan'ın, ikili ilişkileri daha da ileriye taşımak amacıyla kurulan mekanizmaların güçlendirilmesi için atılacak adımları ele alması bekleniyor.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ VE GÜVENLİK VURGUSU

Kaynaklar; Fidan'ın bölgedeki güncel gelişmeler ışığında askeri, savunma ve bölgesel bağlantısallık alanlarındaki iş birliğinin önemine dikkat çekeceğini belirtiyor. Ayrıca, artan zorluklar karşısında ortak hareket etme ve bölgesel sahiplenmenin güçlendirilmesi ihtiyacının vurgulanması öngörülüyor.

Görüşmenin öne çıkması beklenen diğer başlıkları ise şunlar:

ABD-İran Müzakereleri: Fidan'ın, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanması ve savaşın bir an önce sona ermesi için Türkiye'nin taraflarla sürekli temas halinde olduğunu ifade etmesi bekleniyor.

Hürmüz Boğazı ve İtidal: İran'ın saldırılarında en çok hedef alınan Körfez ülkelerinden biri olan Kuveyt'in sağduyulu tutumuyla savaşın yayılmasını engellediğine değinilecek. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin kalıcı olarak yeniden tesis edilmesinin önemi yinelenecek.

İsrail'in Politikaları: İsrail'in bölge geneline istikrarsızlık ve çatışma yayan politikalarına dikkat çekilecek. Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'deki ateşkesi ihlal ettiği, Batı Şeria'daki hukuk dışı eylemlerine devam ettiği ve iki devletli çözümü baltalayan adımları hızlandırdığı vurgulanacak.

Gazze ve Lübnan: Gazze'de barış anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi, insani koşulların iyileştirilmesi çağrısı yapılacak ve Türkiye ile Kuveyt'in kurucu üyesi olduğu Barış Komitesi'nin çalışmaları istişare edilecek. Ayrıca, uluslararası toplumun İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesine ve oradaki insani krizi derinleştirmesine izin vermemesi gerektiği ifade edilecek.

İKİLİ İLİŞKİLER: HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Türkiye ve Kuveyt arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konulardaki yakın koordinasyonla birçok sektörde güçlenmeye devam ediyor.

İki ülke, 2025 sonu itibarıyla 1 milyar doları aşan ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında devam eden Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin tamamlanmasıyla, karşılıklı yatırımların ve ticaretin büyük bir ivme kazanması bekleniyor.