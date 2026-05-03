Alman eyaletlerinde ABD'nin asker çekme kararı sonrası ekonomik alarm

Almanya'da yerel yöneticiler, ABD'nin asker çekme kararının ardından üslerin bulunduğu eyaletlerden 10 ila 12 bin nüfusun ayrılmasının, ekonomi üzerinde milyarlarca dolar kayba yol açacağını vurguladı.

ABD'nin Almanya'da konuşlu yaklaşık 39 bin askerinden en az 5 binini ülkeden çekeceğini açıklaması üslerinin bulunduğu eyaletleri ve belediyeleri endişeye sevk etti. Yerel yöneticilere göre, ABD askerleri ve ailelerini de içeren 10 ila 12 bin nüfusun ülkeden ayrılmasının ekonomi ve altyapısı üzerinde olumsuz sonuçları olacak.



"RAMSTEİN İÇİN FELAKET OLUR"



ABD'nin Almanya'daki en önemli askeri üssünün bulunduğu Ramstein'in Belediye Başkanı Ralf Hechler, ABD askerlerinin aileleriyle birlikte ayrılmasının felaket olacağına vurgu yaparak, "Bu Ramstein için acı verici bir ekonomik darbe olur" değerlendirmesinde bulundu.



Almanya'daki, ABD'nin en önemli askeri eğitim merkezi konumundaki Grafenwöhr kentinin Belediye Başkanı Edgar Knobloch, yaklaşık 3 bin sivil çalışanın eğitim kampında çalıştığını, ayrılığın gerçekleşmesinin ekonomik sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.



"ABD BİRLİKLERİNİN ÇEKİLMESİNİN ÇOK DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEĞİNİ VARSAYIYORUM"



Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Alexander Schweitzer ise "Amerikan Silahlı Kuvvetleri için güçlü bir üs olarak kalmak istiyoruz, çünkü bu iyi ortaklıktan her ikimiz de fayda sağlayabiliriz" dedi.



Hessen eyaleti Başbakanı Boris Rhein de Almanya ile ABD arasındaki ortaklığın kısa vadeli siyasi kararlarla değil, hükümetleri aşan güçlü temellerle geliştiğini vurgulayarak, "ABD ordusu Avrupa'nın güvenliği için hayati önem taşıyor. Aynı zamanda istihdam ve büyüme için önemli bir faktör. Bu nedenle ABD birliklerinin çekilmesinin çok dikkatli bir şekilde değerlendirileceğini varsayıyorum. Bu Hessen için özellikle önemli" diye konuştu.



AMERİKAN ASKERLERİNİN VARLIĞI YILDA 2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE GETİRİ SAĞLIYOR



Ramstein, ABD askeri üssündeki Amerikan askerlerinin varlığı bölge ekonomisine yılda 2 milyar doların üzerinde getiri sağlıyor. Ramstein ABD askeri üssünde görev yapan askerler aileleriyle birlikte yaklaşık 8 bin nüfusla Ramstein-Miesenbach belediyesi sınırları içinde yaşıyor. Ancak ABD'li sivil çalışanlar, yerel sivil personel ve onların aileleri dahil edildiğinde Ramstein'daki ABD askerlerinin varlığı sebebiyle ekonomik olarak kazanım elde eden nüfus 50 ile 55 bin arasında değişiyor.



ALMANYA'DAKİ ABD ASKERİ ÜSLERİ



Almanya'da ABD askerlerinin konuşlandırıldığı belli başlı 20 önemli askeri üs bulunuyor. Ancak küçük askeri yerleşkeler de dahil edildiğinde bu sayı 40'a kadar çıkıyor. ABD'nin Almanya'daki en önemli askeri tesisi Ramstein Hava Üssü, 1973'ten beri ABD Hava Kuvvetleri'nin Avrupa karargahı olarak hizmet veriyor. Ramstein, ABD askeri silahlarının ve birliklerinin Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya taşınması için en önemli merkez konumunda yer alıyor.



Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Grafenwöhr askeri üssü de önemli merkezlerden biri olarak görülüyor. Büyüklüğü 230 kilometrekareden fazla olan üs, ABD dışındaki en büyük ABD askeri eğitim alanı olarak biliniyor. ABD Ordusu'nun yönetimi altında olan tesis 1993'ten beri NATO müttefikleri birliklerinin eğitim alanı olarak kullanılıyor.



Almanya'nın Stuttgart ve Wiesbaden şehirleri ise ABD'nin Avrupa (EUCOM) ve Afrika (AFRICOM) askeri operasyonları için muharebe komutanlıklarının ana üslerine ev sahipliği yapıyor.



Büchel kasabası yakınlarındaki Alman Hava Kuvvetleri üssü, Alman hükümeti tarafından sipariş edilen 35 adet ABD yapımı F-35 savaş uçağını barındırmak üzere modernize ediliyor. F-35 kampüsü olarak adlandırılan bu yer tamamen ABD askeri kontrolü altında yönetiliyor.



Kaiserslautern yakınlarındaki Weilerbach ABD Askeri Hastanesi, 2029'da tamamlandığında dünya genelindeki tüm operasyon bölgelerinden gelen yaralı ABD askerlerini tedavi edecek. Yaklaşık iki milyar dolarlık tahmini maliyetiyle, ABD dışında bu türden en büyük hastane olacak.



ABD İLE ALMANYA ARSINDAKİ GERİLİM MERZ'İN AÇIKLAMASIYLA BAŞLAMIŞTI



ABD'nin Almanya'daki askerlerinin bir bölümünü çekme kararı Almanya ile ABD arasında iki hafta önce başlayan gerilimin ardından gelmişti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, iki hafta önce Orta Doğu'daki müzakere çabalarındaki tıkanıklığa işaret ederek, "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor" açıklaması yapmıştı. Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın "Merz ne dediğini bilmiyor" şeklinde karşılık vermesi ile gerilim artmıştı.

Alman Başbakan Merz'in tansiyonu düşürme açıklamalarına karşı geri adım atmayan Trump yönetimi, Almanya'daki askerlerinin bir bölümünü çekeceğini duyurarak, sert bir tepki vermişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya'da konuşlu 5 bin askerini 6 ila 12 ay içinde geri çekeceği bildirmiş, ancak Başkan Donald Trump son açıklaması ile bu sayının 5 binin üzerine çıkabileceğini belirtmişti.