Suriye İçişleri Bakanı açıkladı: Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyla bağlantılı kilit isim yakalandı

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, 2013’te yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırıyla bağlantılı Tümgeneral Adnan Abboud Halva’nın gözaltına alındığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, 2013 yılında Doğu Guta'da düzenlenen kimyasal saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen Tümgeneral Adnan Abboud Halva'nın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Hattab, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıdan sorumlu önde gelen isimlerden biri olarak gösterilen Tümgeneral Halva'nın Terörle Mücadele İdaresi tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

YÜZLERCE SİVİL KATLEDİLMİŞTİ

2013 yılında başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırı, yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açmış ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.