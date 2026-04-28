Suriye'de Esad rejiminden ayrılarak muhalefete katılan ve idam cezasına çarptırılan Fahrettin el-Aryan, ülkesine dönmesinin ardından rejim yetkililerinin yargılandığı ilk duruşmaya başkanlık etti.

Suriye'de Ahmed eş-Şara yönetimi, 2011 yılındaki iç savaşta yaşananların sorumlularını yargılıyor. İç savaş sırasında Dera kentinde yaşanan tüm ölümlerin sorumlusu olarak kabul edilen ve ocak ayında tutuklanan eski siyasi güvenlik şefi Atıf Necip, Pazar günü hakim karşısına çıkmıştı. Başkent Şam'daki Adalet Sarayı'nda, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen tarihi duruşmada Necip dışında dikkat çeken bir isim daha vardı.

Suriye'de Esad rejiminden ayrılan ilk hakimlerden biri olan Fahrettin el-Aryan, Atıf Necib gibi eski rejimin figürlerinin yargılandığı ilk duruşmaya başkanlık etmesiyle dikkat çekti. Rejimden ayrılarak muhalefete katıldığı için idam cezasına çarptırılan el-Aryan, "Sanık Beşar Hafız Esad, İkinci sanık Atıf Necip" cümleleriyle duruşmayı başlattı.



KURBANLARIN AİLELERİ MAHKEME SALONUNA AKIN ETMİŞTİ



Suriye'de 2011 yılındaki Dera olaylarının fitilini ateşleyen baş sorumlu olarak gösterilen Atıf Necip'in sanık sandalyesine oturduğu dava, insan hakları çerçevesinde de büyük önem taşıyor. Yıllardır adaletin tecelli etmesini bekleyen kurban yakınları mahkeme salonunu hıncahınç doldurmuştu. Çok sayıda Arap ve uluslararası avukat ile yerel ve yabancı basın mensubu da duruşmayı salondan takip etmişti.Davanın 2. duruşması 10 Mayıs'ta yapılacak.



HAREKET 15 ÖĞRENCİNİN TUTUKLANMASIYLA BAŞLADI



Devrik lider Beşar Esad aleyhinde protestolar, 15 Mart 2011'de Dera'da 15 öğrencinin şehrin duvarlarına hükümet aleyhinde sloganlar yazdıkları iddiasıyla tutuklanmasının ardından başlamıştı. Kentteki Suriyeliler öğrencilere işkence yapıldığı haberinin ardından protesto gösterileri düzenleyerek, tutukluların serbest bırakılmaları çağrısı yapmıştı. Düzenlenen protesto gösterilerinde askeri müdahale sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Dera halkı, ölümlerden eski siyasi güvenlik şefi Atıf Necip'i sorumlu tutmuş ve Necip'in idam edilmesini istemişti. Esad, tepkilerin ardından Necip'i görevden almıştı.



FAHRETTİN EL-ARYAN KİMDİR?



Fahrettin el-Aryan, 1988 yılında Halep Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Suriye'de devrimin başlamasının ardından İdlib İstinaf Mahkemesi'nde danışman olarak görev yaparken rejimden ayrılarak muhalefete katıldı. Bu kararının ardından Esad rejimi tarafından idam cezasına çarptırıldı, mal varlığına el konularak bazı taşınmazları açık artırmayla satıldı. el-Aryan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından, 2025 yılında Adalet Bakanlığı'nın birçok yargı mensubu hakkında verilen görevden alma kararlarını ve cezalar iptal etmesiyle yeniden göreve döndü. Ocak 2026'da ise Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atandı.