Endonezya'da tren kazası! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Endonezya’nın Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde "Argo Bromo Anggrek" uzun mesafe treni, Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 38 kişi ise yaralandı.

Antara News sitesinin haberine göre, Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde "Argo Bromo Anggrek" uzun mesafe treni, Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarptı.

Devlet demir yolları işletmesi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yetkilisi Anne Purba, yaptığı açıklamada, "Argo Bromo Anggrek" trenindeki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.

