Endonezya'da tren kazası! Ölü ve yaralılar var
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Endonezya’nın Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde "Argo Bromo Anggrek" uzun mesafe treni, Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 38 kişi ise yaralandı.
Endonezya'nın Batı Java bölgesinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.
Antara News sitesinin haberine göre, Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde "Argo Bromo Anggrek" uzun mesafe treni, Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarptı.
Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.
Devlet demir yolları işletmesi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yetkilisi Anne Purba, yaptığı açıklamada, "Argo Bromo Anggrek" trenindeki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.