Dünya bu buluşmaya odaklandı! ABD'de devlet düzeyinde 9 yıl sonra kritik zirve
King Charles III ve eşi Queen Camilla, ABD’ye gerçekleştirdikleri resmi ziyaret kapsamında Beyaz Saray’da Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı. 4 gün sürecek ziyaret kapsamında Kral Charles’ın Trump ile ikili görüşme yapması ve ABD Kongresi’nin ortak oturumunda konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Zirvenin yalnızca diplomatik bir ziyaret olmadığı belirtilirken, A Haber muhabiri İrfan Sapmaz temasların perde arkasını Washington’dan aktardı.
İngiltere Kralı Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in 2007'deki ziyaretinden bu yana bir İngiltere hükümdarının ABD'ye yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Beyaz Saray'a ulaştı.
AÇIK HAVA DAVETİNE KATILDILAR
Burada ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump tarafından karşılanan çift, İngiltere Büyükelçiliği'nde onurlarına düzenlenen açık hava davetine katılıldı.
KRAL CHARLES'I YOĞUN BİR PROGRAM BEKLİYOR
İngiltere Kralı III. Charles'ın, 4 günlük ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi, ABD Kongresi'nin ortak oturumunda bir konuşma yapması ve Beyaz Saray'da onurlarına düzenlenecek resmî Devlet Yemeği'ne (State Dinner) katılması bekleniyor.
Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın daha sonra New York'a geçerek 11 Eylül anıtını ziyaret etmesi ve ardından Virginia'da kültürel etkinliklere katılması planlanıyor.
BEYAZ SARAY'DA KUŞ UÇURTULMUYOR: KRALİYET ZİRVESİ KAPALI KAPILAR ARDINDA
Washington DC'de bugün olağanüstü bir hareketlilik hakim. ABD ve İngiliz bayraklarının her köşe başında dalgalandığı Beyaz Saray etrafında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, "Şu anda Beyaz Saray'ın etrafında tabii inanılmaz güvenlik önlemleri var. Her yer Amerikan ve İngiliz bayraklarıyla donatılmış vaziyette. Tamamıyla Beyaz Saray bugün Kral Charles ve Camilla'ya kapatılmış durumda diyebiliriz." ifadelerini kullandı. Bu görkemli atmosferin arkasında ise çok sert bir siyasi ajanda yatıyor.