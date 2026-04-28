Dünya bu buluşmaya odaklandı! ABD'de devlet düzeyinde 9 yıl sonra kritik zirve

Donald Trump'ın Kral Charles ile yapacağı görüşmede ana gündem maddesi sadece diplomasi değil, aynı zamanda ekonomi ve askeri harcamalar. İrfan Sapmaz, "Trump'ın Kral Charles'la NATO konusunda konuşacağını bildirmişti zaten. ABD'nin Avrupa savunma yükü, İngiltere'nin askeri kapasitesi ve Trump'ın NATO müttefiklerinden daha fazla katkı istemesi çerçevesinde ele alınıyor bu görüşme. İngiltere'nin teknoloji şirketlerine yönelik dijital hizmet vergisini de gündeme getirmeyi planlıyor Donald Trump. Yani bir baskı unsuru olarak Trump'ın bu verginin kaldırılmaması halinde İngiltere'ye tarife tehdidinde bulunduğu da haber veriliyor. " sözleriyle Trump'ın masaya elinde "sopa" ile oturduğunu aktardı.

İngiltere tarafı ise Trump-Starmer gerilimini yumuşatmanın peşinde. Kralın apolitik kimliğiyle denge kurmaya çalışacağını belirten İrfan Sapmaz, "Kral Charles'ın kongre konuşmasında demokrasi, barış, çevre koruma ve dini özgürlük gibi başlıklara ağırlık vermesinin beklendiği haberleri var. Kralın doğrudan siyasi polemiklerden uzak durarak daha sembolik ve birleştirici bir dil kullanacağı şeklinde yorumlanıyor. Kral Charles, Trump'la Starmer arasındaki siyasi gerilimi doğrudan tartışmayacak. Monarşinin tarafsız konumunu kullanarak Washington-Londra hattında diplomatik yumuşama sağlayacak." şeklinde konuştu.

İRAN ÇIKMAZI VE TRUMP'IN "YALNIZLIK" SİTEMİ

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve İran meselesi, Trump'ın en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak öne çıkıyor. Müttefiklerinin kendisini yalnız bıraktığını düşünen Trump'ın intikam hisleriyle hareket ettiği belirtiliyor.

İrfan Sapmaz, "Donald Trump çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı İran konusunda, tamamıyla tek başına kaldı. İşte İngiltere, Avrupa Birliği'ne, NATO üyesi ülkelere inanılmaz sert açıklamalarda bulundu. 'Başınızın çaresine bakın' dedi. Şu anda 70 bine yakın Amerikan askeri, üç savaş gemisi ve ordunun neredeyse üçte biri Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı etrafında Ortadoğu'da konuşlanmış vaziyette. İran üzerinde baskılarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.