Dünya bu buluşmaya odaklandı! ABD'de devlet düzeyinde 9 yıl sonra kritik zirve

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
King Charles III ve eşi Queen Camilla, ABD’ye gerçekleştirdikleri resmi ziyaret kapsamında Beyaz Saray’da Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı. 4 gün sürecek ziyaret kapsamında Kral Charles’ın Trump ile ikili görüşme yapması ve ABD Kongresi’nin ortak oturumunda konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Zirvenin yalnızca diplomatik bir ziyaret olmadığı belirtilirken, A Haber muhabiri İrfan Sapmaz temasların perde arkasını Washington’dan aktardı.

İngiltere Kralı Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in 2007'deki ziyaretinden bu yana bir İngiltere hükümdarının ABD'ye yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Beyaz Saray'a ulaştı.

AÇIK HAVA DAVETİNE KATILDILAR

Burada ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump tarafından karşılanan çift, İngiltere Büyükelçiliği'nde onurlarına düzenlenen açık hava davetine katılıldı.

KRAL CHARLES'I YOĞUN BİR PROGRAM BEKLİYOR

İngiltere Kralı III. Charles'ın, 4 günlük ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi, ABD Kongresi'nin ortak oturumunda bir konuşma yapması ve Beyaz Saray'da onurlarına düzenlenecek resmî Devlet Yemeği'ne (State Dinner) katılması bekleniyor.

Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın daha sonra New York'a geçerek 11 Eylül anıtını ziyaret etmesi ve ardından Virginia'da kültürel etkinliklere katılması planlanıyor.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK ZİRVE

BEYAZ SARAY'DA KUŞ UÇURTULMUYOR: KRALİYET ZİRVESİ KAPALI KAPILAR ARDINDA

Washington DC'de bugün olağanüstü bir hareketlilik hakim. ABD ve İngiliz bayraklarının her köşe başında dalgalandığı Beyaz Saray etrafında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, "Şu anda Beyaz Saray'ın etrafında tabii inanılmaz güvenlik önlemleri var. Her yer Amerikan ve İngiliz bayraklarıyla donatılmış vaziyette. Tamamıyla Beyaz Saray bugün Kral Charles ve Camilla'ya kapatılmış durumda diyebiliriz." ifadelerini kullandı. Bu görkemli atmosferin arkasında ise çok sert bir siyasi ajanda yatıyor.

TRUMP'TAN VERGİ VE NATO BASKISI: TARİFE TEHDİDİ MASADA

Donald Trump'ın Kral Charles ile yapacağı görüşmede ana gündem maddesi sadece diplomasi değil, aynı zamanda ekonomi ve askeri harcamalar. İrfan Sapmaz, "Trump'ın Kral Charles'la NATO konusunda konuşacağını bildirmişti zaten. ABD'nin Avrupa savunma yükü, İngiltere'nin askeri kapasitesi ve Trump'ın NATO müttefiklerinden daha fazla katkı istemesi çerçevesinde ele alınıyor bu görüşme. İngiltere'nin teknoloji şirketlerine yönelik dijital hizmet vergisini de gündeme getirmeyi planlıyor Donald Trump. Yani bir baskı unsuru olarak Trump'ın bu verginin kaldırılmaması halinde İngiltere'ye tarife tehdidinde bulunduğu da haber veriliyor." sözleriyle Trump'ın masaya elinde "sopa" ile oturduğunu aktardı.

KRAL CHARLES'IN ZORLU DİPLOMASİ SINAVI

İngiltere tarafı ise Trump-Starmer gerilimini yumuşatmanın peşinde. Kralın apolitik kimliğiyle denge kurmaya çalışacağını belirten İrfan Sapmaz, "Kral Charles'ın kongre konuşmasında demokrasi, barış, çevre koruma ve dini özgürlük gibi başlıklara ağırlık vermesinin beklendiği haberleri var. Kralın doğrudan siyasi polemiklerden uzak durarak daha sembolik ve birleştirici bir dil kullanacağı şeklinde yorumlanıyor. Kral Charles, Trump'la Starmer arasındaki siyasi gerilimi doğrudan tartışmayacak. Monarşinin tarafsız konumunu kullanarak Washington-Londra hattında diplomatik yumuşama sağlayacak." şeklinde konuştu.

İRAN ÇIKMAZI VE TRUMP'IN "YALNIZLIK" SİTEMİ

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve İran meselesi, Trump'ın en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak öne çıkıyor. Müttefiklerinin kendisini yalnız bıraktığını düşünen Trump'ın intikam hisleriyle hareket ettiği belirtiliyor.

İrfan Sapmaz, "Donald Trump çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı İran konusunda, tamamıyla tek başına kaldı. İşte İngiltere, Avrupa Birliği'ne, NATO üyesi ülkelere inanılmaz sert açıklamalarda bulundu. 'Başınızın çaresine bakın' dedi. Şu anda 70 bine yakın Amerikan askeri, üç savaş gemisi ve ordunun neredeyse üçte biri Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı etrafında Ortadoğu'da konuşlanmış vaziyette. İran üzerinde baskılarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE EKONOMİSİNDE İŞSİZLİK DEPREMİ: 250 BİN KİŞİ TEHLİKEDE

Trump'ın İngiltere üzerindeki baskısı sadece askeri değil, ekonomik veriler üzerinden de şekilleniyor. İrfan Sapmaz, "İngiltere'de işlerin hiç de iç açıcı olmadığı, 250 bin İngiltere'de insanlar işsiz kalacak. Donald Trump bunları tabii çok yakından gözlüyor. Bunların bir baskı unsuru olarak hem Kral Charles'ın hem de dolayısıyla Başbakan üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılmasını arzuluyor." diyerek Londra'daki ekonomik yangının Trump için bir koz olduğunu aktardı.

Ayrıca dev sigorta şirketleri üzerindeki baskının da arttığını kaydeden Sapmaz, gemi sigortalarının iptal edildiği bu ortamda Trump'ın Amerikan şirketlerine milyarlarca dolarlık destek verdiğini hatırlattı.

NATO'DAN İNTİKAM ALIYOR: "TRUMP'I SİNİRLENDİRMİŞLERDİ"

Trump'ın NATO müttefiklerine karşı olan sert tavrının kökeninde geçmişte yaşanan gerginlikler yatıyor. İrfan Sapmaz, "NATO ile esas Donald Trump arasında başlayan gerginlik önceki sene başkent Washington DC'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde yaşanmıştı. 'Donald Trump gelirse bu bizim için iyi olmayacak' yönündeki açıklamalar onu çok sinirlendirmişti. Şu anda bir anlamda Donald Trump onlardan intikam alıyor diyebiliriz. İntikam hislerinin Donald Trump'ta çok güçlü olduğunu biliyoruz." sözleriyle çarpıcı bir tespitte bulundu.

KRİTİK DENGE UNSURU TÜRKİYE: "TRUMP ERDOĞAN'DAN İSTİFADE ETMEK İSTİYOR"

Dünya genelindeki bu kaotik ortamda Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın ajandasında çok kritik bir yer tutuyor. İrfan Sapmaz, "Donald Trump özellikle de böylesi bir ortamda Türkiye'ye gelebilir. Türkiye üzerinden de mesaj vermek isteyebilir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerinin çok iyi olduğunu biliyoruz. O anlamda da Türkiye şu anda bölgede Donald Trump için son derece önemli bir rol. Hem Netanyahu'ya karşı bir denge unsuru olarak Türkiye'den ve dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'ndan istifade etmek istiyor işin açıkçası." ifadelerini kullandı.

