Siyonist zulmü kutsalları hedef aldı! Lübnan'da Hazreti İsa heykeline baltalı saldırı

Lübnan'ın güneyini işgal altında tutan İsrail ordusunda görevli bir askerin, Hazreti İsa heykelini baltayla parçaladığı anlara ilişkin görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! Deyr Seryan beldesinde kaydedilen ve ilk etapta "sahte" olduğu iddia edilen o kan donduran fotoğrafın gerçek olduğu, bizzat İsrail ordusu tarafından itiraf edildi. Hristiyan dünyasında büyük bir infiale yol açan barbarca saldırı sonrası köşeye sıkışan Netanyahu ve hükümeti peş peşe özür mesajları yayınlarken, Kudüs'teki Kilise liderleri bu durumu "insan onuruna ve kutsallara yönelik alçakça bir ihlal" olarak nitelendirdi.

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yürüttüğü saldırganlık, bu kez dini sembollere yönelik bir nefret suçuna dönüştü.

Sınıra yalnızca 5-6 kilometre mesafedeki Deyr Seryan beldesinde, bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini elindeki baltayla parçaladığını gösteren fotoğraf karesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Barbarlığın belgesi niteliğindeki karede, askerin kutsal bir sembolü hedef alarak gerçekleştirdiği vandallık tüm çıplaklığıyla görüldü. Olayın ne zaman gerçekleştiği tam olarak bilinmese de, görüntünün yayılmasıyla birlikte dünya kamuoyundan tepkiler çığ gibi büyüdü.

İSRAİL ORDUSU "ALÇAK" GÖRÜNTÜLERİ KABUL ETTİ

Saldırının ardından savunmaya geçen İsrail ordusu, yapılan ilk incelemeler sonucunda fotoğraftaki kişinin kendi personeli olduğunu doğrulamak zorunda kaldı.

Ordudan yapılan resmi açıklamada, fotoğraftaki kişinin Lübnan'ın güneyindeki bir İsrail askeri olduğunun tespit edildiği aktarılarak, Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçaladığına dair fotoğrafın gerçek olduğu ve olaya karışanlar hakkında işlem başlatılacağı bildirildi.

Uluslararası tepkilerin odak noktası haline gelen İsrail hükümetinde, katil Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Saar peş peşe açıklamalar yaparak durumu kurtarmaya çalıştı.

KİLİSE LİDERLERİNDEN SERT TEPKİ: BU BİR İNSANLIK SUÇUDUR

Saldırıya en sert tepki ise Kudüs'teki Katolik kiliseleri liderlerinden geldi. Yapılan ortak yazılı açıklamada bu alçak eylemin sadece bir heykelin kırılması değil, bir inanca saldırı olduğu vurgulandı.

Kudüs Katolik kiliselerinden yapılan yazılı açıklamada saldırı,"dini sembollere ve insan onuruna yönelik ciddi bir ihlal" şeklinde nitelendirildi. Bu eylemin sorumlularının hesap vermesi istenen açıklamada, Kilise liderlerinin İsrail askerinin çarmıha gerilmiş İsa heykelini tahrip edilmesini şiddetle kınadığı kaydedildi.

Yaşananların sadece Hıristiyanların duygularını incitmekle kalmadığı, dini sembollerin kutsallığına ve insan onuruna yönelik ciddi bir ihlal olduğu kaydedilen açıklamada, "bu yapılanın Lübnan'ın güneyinde Hıristiyan sembollerini hedef alan bir dizi endişe verici olaydan sadece birisi olarak öne çıktığı" belirtildi.

Bu hareketin, kutsallara ve başkalarına karşı saygının ortadan kalktığının işareti olduğunun vurgulandığı açıklamada, "benzeri eylemlerin sorumlularının hesap vermesini sağlayacak ve tekrarını engelleyecek kararlı ve hızlı önlemlerin alınması" talep edildi.