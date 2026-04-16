İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 345'e yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 345'e yükseldi

İsrail işgal güçlerinin Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 345'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere ölen 1 kişinin naaşı ve 8 yaralının getirildiği belirtildi.

Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 766 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 147 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 345'e, yaralı sayısının da 172 bin 250'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

