Gazzeli baba, yaklaşık üç yıldır enkaz altındaki çocuklarının izini arıyor

TEDAVİ İÇİN MISIR'A GİDEN 2 ÇOCUĞUNU DA YILLARDIR GÖREMİYOR Yaklaşık üç yıldır hayatta kalan iki çocuğundan da ayrı olduğunu söyleyen Bedran, çocuklarının tedavi için Mısır'a götürüldüğünü ancak onların da nerede olduklarını bilmediğini söyledi. Dünyaya defalarca çağrıda bulunduklarını vurgulayan Bedran, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi: "Tüm dünyaya seslendim. Şimdi çocuklarımdan sadece bir kızım ile bir oğlum kaldı. Kızım Mısır'da tedavi görüyor ama nerede olduğunu bile bilmiyorum. Oğlum da aynı şekilde Mısır'da ve nerede tedavi olduğunu bilmiyorum. Üç yıldır yanlarında olmak için uğraşıyorum ancak kimse benim evlatlarımın yanında olmama yardımcı olmadı. Tek başıma buradayım. Ben ve ölüm ikiz gibiyiz."

"ONLARI GÖRME HASRETİYLE YAŞIYORUM"



Bedran, tüm kayıplara rağmen enkaz altında kalan çocuklarının naaşlarını bulma umudunu yitirmediğini ve her gün onları aramaya devam ettiğini söyledi. Tek isteğinin enkaz altındaki çocuklarının naaşlarına ulaşmak ve tedavi gören çocuklarının yanında olabilmek olduğunu vurgulayan Bedran, yardım çağrısını şu sözlerle yineledi:



"Tek isteğim var; enkaz atındaki çocuklarımın naaşına ulaşmak ve tedavi gören iki çocuğumun yanına gitmek. 13 yaşındaki kızım Yüsra'nın ilizarov tekniğine ihtiyacı var ve maalesef tüm Mısır'da kendisine bu teknik uygulanamadı. Oğlum Muhammed de gözünü kaybetti. 3 yıldır onları görme hasretiyle yaşıyorum. Burada hayatını kaybeden 7 çocuğum, anneleri, babaanneleri ve halalarıyla birlikte şehit oldu. Ama yaşayan çocuklarımı görmek istiyorum. Bu bana tüm dünyaya bedel olur. Başka hiçbir şey istemiyorum; ne para ne başka bir şey. Burada yaşadığım hayata köpekler bile razı olmaz. Her şeye rağmen sabrediyor ve Allah'a şükrediyorum. Sadece tüm dünyaya bana çocuklarımı görmem için yardım etme çağrısı yapıyorum."