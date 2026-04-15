Gazzeli baba, yaklaşık üç yıldır enkaz altındaki çocuklarının izini arıyor
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yaşayan 41 yaşındaki Filistinli Refik Bedran, tüm imkansızlıklara rağmen yaklaşık üç yıldır İsrail saldırılarında yıkılan evinin enkazı altında kalan çocuklarının izine ulaşmaya çalışıyor.
Bureyc Mülteci Kampı'nda yaşayan 41 yaşındaki Filistinli Refik Bedran. evinin enkazının hemen yanında kurduğu çadırda yaşamını sürdürüyor. Bedran, günlerini enkaz altında kalan çocuklarının izine ulaşmaya çalışarak geçiriyor.
"7 ÇOCUĞUM ŞEHİT OLDU"
Bedran, 17 Ekim 2023 sabahı İsrail işgal ordusunun evlerine düzenlediği füze saldırısında ailesini kaybettiğini söyledi. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Bedran, "7 çocuğum şehit oldu. Eşim, annem ve kız kardeşim de şehit edildi." dedi.
İki çocuğunun saldırıdan yaralı kurtulduğunu aktaran Bedran, oğlunun bir gözünü kaybettiğini, kızının ise el ve ayaklarında ciddi yaralanmalar oluştuğunu belirtti.
DEFALARCA YER DEĞİŞTİRDİ
İsrail'in saldırıları nedeniyle en az 5-6 kez yer değiştirmek zorunda kaldığını dile getiren Bedran, ateşkesin ardından yeniden evinin enkazının bulunduğu bölgeye döndüğünü belirtti.
"BU ENKAZIN ALTINDA HALA 4 OĞLUMUN CENAZESİ VAR"
Bedran, buraya dönme nedenini ise şu sözlerle anlattı:
"Çünkü bu enkazın altında hâlâ 4 oğlumun cenazesi bulunuyor. Şu ana kadar çıkaramadım onları. Diğerlerinin naaşını çıkarabildik. Ancak geriye kalanları, yeterli imkan ve ekipman olmadığı için çıkaramadık."
Elleriyle taşların arasında çocuklarından bir parça aradığını ancak yaklaşık üç yıldır onların izine ulaşamadığını dile getiren acılı baba, enkazın büyüklüğüne işaret ederek ağır iş makinelerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.