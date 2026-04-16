Katil İsrail'den Suriye'deki işgali genişletmeye onay

İsrail hükümeti, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde yasa dışı "yerleşimlerinin genişletilmesi ve canlandırılması" için bölgeye yapılacak 5 yıllık yatırım planını onayladı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katzrin ve Golan Tepeleri'ne yaklaşık 1 milyar yeni İsrail şekeli (335 milyon Amerikan doları civarı) yatırım yapılacağını duyurdu.



İşgal altındaki Suriye Toprağı Golan Tepeleri ve Katzrin yerleşimine yapılacak bu yatırımın bölgeyi canlandırmakla kalmayacağını dile getiren aşırı sağcı Maliye Bakanı, altyapı, yüksek öğrenim ve istihdama yönelik yatırımların yanı sıra bölgeye 3 bin yeni ailenin yerleşmesi hedefini belirlediklerini aktardı.



Smotrich, "Lübnan'ı yerle bir ediyor ve Kuzey'i güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.