İngiliz gazeteden "yalan haber": Başkan Erdoğan'ın ağzından İsrail'i işgal planı
İngiltere merkezli The Daily Telegraph gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’i işgal etmekle tehdit ettiği yönünde yalan bir haber yayımladı. Gazetenin “Erdoğan İsrail’i işgal etmekle tehdit etti” başlığıyla servis ettiği haberin, eski açıklamaların bağlamından koparılarak çarpıtılmasıyla hazırlandığı ortaya çıktı.
Telegraph'ın dayanak gösterdiği ifadelerin, Başkan Erdoğan'ın Temmuz 2024'te Rize'de AK Parti toplantısında yaptığı konuşmaya ait olduğu belirlendi. Ancak bu sözler, güncel gelişmelerle ilişkilendirilerek farklı bir anlam yüklenmiş şekilde sunuldu.
Haberde Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu "kan ve nefretle kör olmakla" suçladığı ve Türkiye'nin askeri müdahalede bulunabileceğini söylediği ileri sürüldü.
Gazete ayrıca Erdoğan'ın "Libya ve Karabağ'a girdiğimiz gibi hareket edebiliriz" sözlerini, doğrudan İsrail'e yönelik bir işgal tehdidi olarak yansıttı.
"İŞGAL TEHDİDİ" İDDİASI TAMAMEN ÇÖKTÜ
Gerçekte ise Erdoğan'ın sözlerinin, Türkiye'nin güçlü olması gerektiğine vurgu yaptığı ve genel bir caydırıcılık mesajı içerdiği ortaya çıktı.
Başkan Erdoğan konuşmasında, "İsrail'in Filistin'e bu tür şeyleri yapamaması için güçlü olmalıyız. Karabağ'a girdiğimiz gibi, Libya'ya girdiğimiz gibi benzerini yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözlerin, doğrudan bir "işgal planı" ya da "saldırı tehdidi" anlamına gelmediği açıkça görülmesine rağmen, haberin bu şekilde servis edilmesi dikkat çekti.
ANKARA'DAN SERT TEPKİ: "TAMAMEN ASILSIZ"
Türkiye'den yapılan resmi açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı net bir şekilde vurgulandı.
Açıklamada, "Bu iddialar tamamen asılsızdır ve bölgesel istikrarı zayıflatmayı amaçlayan söylemlerden ibarettir" denildi.
Türkiye'nin, köklü devlet geleneği doğrultusunda bölgede barış, istikrar ve sivillerin korunması için çaba gösterdiği ifade edildi.
Ayrıca, Türkiye'nin insani duruşunu hedef alan manipülatif içeriklere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
TELEGRAPH GERİ ADIM ATTI: HABERİ SİLDİLER
Tepkilerin ardından The Daily Telegraph haberi yayından kaldırdı. Gazetenin kıdemli bir editörü, Middle East Eye gazetesine yaptığı açıklamada sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Haberi kaldırdık. Alıntılar eski ya da tamamen uydurma görünüyor" ifadelerini kullandı.
Bu geri adım, haberin doğruluğuna ilişkin ciddi sorunlar bulunduğunu gözler önüne serdi.
İSRAİL BASINI HIZLA YAYDI
Haberi kaldırma kararı alınana kadar içerik, The Jerusalem Post ve Maariv gibi İsrail basınında da geniş şekilde yer buldu.
Bu durum, yanlış ya da çarpıtılmış bilgilerin uluslararası medyada ne kadar hızlı yayılabildiğini bir kez daha ortaya koydu.
GERİLİM ZİRVEDE: KARŞILIKLI SERT SÖZLER
Öte yandan son günlerde Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi gerilim de tırmanmış durumda.
Netanyahu, Başkan Erdoğan'a yönelik sert suçlamalarda bulunurken, Ankara'dan da aynı sertlikte yanıt geldi. Türk yetkililer, Netanyahu'nun Gazze ve bölgedeki saldırılarına dikkat çekerek ağır ifadeler kullandı.