İngiliz gazeteden "yalan haber": Başkan Erdoğan'ın ağzından İsrail'i işgal planı

Haberde Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu "kan ve nefretle kör olmakla" suçladığı ve Türkiye'nin askeri müdahalede bulunabileceğini söylediği ileri sürüldü.

Telegraph'ın dayanak gösterdiği ifadelerin, Başkan Erdoğan'ın Temmuz 2024'te Rize'de AK Parti toplantısında yaptığı konuşmaya ait olduğu belirlendi. Ancak bu sözler, güncel gelişmelerle ilişkilendirilerek farklı bir anlam yüklenmiş şekilde sunuldu.

Pazar günü The Telegraph tarafından yayınlanan ve daha sonra silinen bir X paylaşımında, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın İsrail'i işgal etmekle tehdit ettiği iddia ediliyordu. (Ekran görüntüsü/X)

Gazete ayrıca Erdoğan'ın "Libya ve Karabağ'a girdiğimiz gibi hareket edebiliriz" sözlerini, doğrudan İsrail'e yönelik bir işgal tehdidi olarak yansıttı.

"İŞGAL TEHDİDİ" İDDİASI TAMAMEN ÇÖKTÜ

Gerçekte ise Erdoğan'ın sözlerinin, Türkiye'nin güçlü olması gerektiğine vurgu yaptığı ve genel bir caydırıcılık mesajı içerdiği ortaya çıktı.

Başkan Erdoğan konuşmasında, "İsrail'in Filistin'e bu tür şeyleri yapamaması için güçlü olmalıyız. Karabağ'a girdiğimiz gibi, Libya'ya girdiğimiz gibi benzerini yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin, doğrudan bir "işgal planı" ya da "saldırı tehdidi" anlamına gelmediği açıkça görülmesine rağmen, haberin bu şekilde servis edilmesi dikkat çekti.