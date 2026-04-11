Katil Netanyahu Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler çığ gibi: Zalim terörist

28 Şubat 2026 itibarıyla ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla Orta Doğu, tam anlamıyla bir ateş hattına dönüştü. Dünyanın gözünü çevirdiği bu kritik süreçte tansiyon her geçen dakika daha da yükselirken, diplomasi sahnesinde de tek lider Türkiye oldu.

TÜRKİYE'DEN NETANYAHU DAHİL 35 ŞÜPHELİYE MÜEBBET TALEBİ Öte yandan Gazze'ye insani yardım götüren 'Sumud Filosu' gemilerine uluslararası sularda düzenlenen silahlı müdahaleye ilişkin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve bin 102'şer yıl 9'ar aydan 4'er bin 596'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen profesyonel kriz yönetimi ile Ankara, küresel aktörlerle yürüttüğü temaslarla savaşın tüm bölgeye yayılmasını önlemek için barış masasının kurulması ve ateşkes için 7/24 mesai harcadı.

(Foto: AA)

KATİL İSRAİL BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Bunu hazmedemeyen katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamalarla yalnızca İran'ı değil, Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da doğrudan hedef aldı.



(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Terör devleti Başkanı Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti." şeklinde skandal sözler sarf etti.

SİYONİST KATZ İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE MANSUR YAVAŞ'I DA ETİKETLEDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise X'te Başkan Erdoğan'ı eleştirdiği mesajında Ekrem İmamoğlu ile beraber Mansur Yavaş ve Kemal Kılçdaroğlu'nu etiketledi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı akla ziyan paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İran'dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye'de İsrail'in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor.Ne büyük bir absürtlük. Müslüman Kardeşler mensubu, Kürtleri katleden biri, Hamas'taki ortaklarına karşı kendini savunan İsrail'i soykırımla suçluyor.İsrail kendini güçle ve kararlılıkla savunmaya devam edecek - Erdoğan'ın ise oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur. @kilicdarogluk @ekrem_imamoglu @mansuryavas06"

SİYONİSTLERE TEPKİ YAĞDI

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine kısa sürede tepki yağdı .

İşte o tepkiler...

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"ZALİM TERÖRİST ERDOĞAN'A KURBAN OL"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ey zalim terörist Netanyahu! Erdoğan Kürtleri katletmedi! Ben Müslüman bir Kürt çocuğuyum, Türkiye benim hayatım, kanım, nefesim! Elini uzattığın an, seni dünya için bir zindan haline getireceğiz! Sen bir terörist devletin terörist liderisin, sen aşağılık herif, Erdoğan Bey için kurban ol!" ifadeleri kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"SAVAŞ SUÇLUSU NETANYAHU"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Savaş suçlusu Netanyahu, Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı söylemlerini artırıyor; İran ve vekillerine karşı savaşı sürdüreceğini söylüyor ve Erdoğan'ı onları desteklemekle suçluyor—İran'la ateşkesin ardından Türkiye'ye yönelik düşmanlığın tırmandığına işaret ediyor." ifadelerine yer verdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"Elbet bir gün hesap vereceksin"