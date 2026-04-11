İngiltere’de demokrasi ayaklar altında: 212 göstericiye kelepçe
İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzlerce göstericinin, İngiliz hükümetinin yasaklı örgüt ilan ettiği "Palestine Action" (Filistin Eylemi) grubuna destek için bir araya geldiği protestolarda 212 kişi gözaltına alındı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarını protesto eden gruba destek için başkentteki Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, "Soykırıma karşı duruyorum. Filistin için Eylem grubunu destekliyorum" sloganlarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Bazı göstericiler de protesto haklarını savunmaya yönelik ve ABD-İsrail karşıtı sloglanların yazılı olduğu dövizler açtı.
PROTESTOLARDA 212 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI
İngiltere'deki yargı alanındaki haksızlıklarla mücadele eden "Defend Our Juries" (Jürilerimize Sahip Çıkalım) adlı aktivist grubun çağrısıyla "Herkesin Günü" adı altında düzenlendi. Aktivistler, protesto kapsamında "Filistin için Eylem grubuna yönelik yasağa karşı amansız direniş göstermeyi" hedeflediklerini aktardı.