İngiltere’de demokrasi ayaklar altında: 212 göstericiye kelepçe

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi, hükümet tarafından yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" (Filistin için Eylem) grubuna destek için meydanları doldurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarını protesto eden gruba destek için başkentteki Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, "Soykırıma karşı duruyorum. Filistin için Eylem grubunu destekliyorum" sloganlarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Bazı göstericiler de protesto haklarını savunmaya yönelik ve ABD-İsrail karşıtı sloglanların yazılı olduğu dövizler açtı.