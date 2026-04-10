Melania Trump sessizliğini bozdu! Neden durduk yere Epstein konusunu açtı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, tüm dünyayı sarsan Jeffrey Epstein dosyasıyla ilgili sessizliğini bozarak hakkındaki iddialara çok sert yanıt verdi. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapiste ölü bulunan Epstein ile hiçbir yakın bağı olmadığını vurgulayan Melania Trump, adının bu skandalla anılmasını "itibar suikastı" olarak niteledi. Melania Trump, iddiaların tamamen asılsız olduğunu savunurken, Kongre'ye şeffaf inceleme ve kamuya açık duruşma çağrısında bulundu.

"EPSTEİN İLE HİÇBİR ZAMAN ARKADAŞ OLMADIM"

Jeffrey Epstein dosyasıyla ilgili uzun süren sessizliğini bozan Melania Trump, "Bugüne kadar hakkımda Jeffrey Epstein ile ilişkilendirildiğim iddialar tamamen asılsızdır" diyerek suçlamaları kesin bir dille reddetti. Epstein ile olan bağının sadece sosyal ortamlardaki tesadüfi karşılaşmalardan ibaret olduğunu belirten Trump, "Epstein ile hiçbir zaman yakın bir arkadaşlığım olmadı ve suç faaliyetlerinden haberdar değildim; sadece New York ve Palm Beach'te sosyal çevrelerin kesişmesi nedeniyle zaman zaman aynı davetlerde bulunduk" ifadelerini kullandı.