Melania Trump sessizliğini bozdu! Neden durduk yere Epstein konusunu açtı?
Yüzyılın en karanlık dosyalarından biri olan Epstein skandalında sular durulmuyor! ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik kurulan iğrenç fuhuş ağının mimarı Jeffrey Epstein ile ilgili suskunluğunu bozdu! Adının kirli dosyalarla yan yana getirilmesine adeta isyan eden Melania Trump, hakkındaki tüm iddiaları tek tek çürüttü. "O uçağa hiç binmedim, adayı hiç ziyaret etmedim" diyen Trump'ın, kocasının adını anmaması ise dikkat çekti. İşte Melania Trump'ın dünyada yankı uyandıran o açıklamaları...
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, tüm dünyayı sarsan Jeffrey Epstein dosyasıyla ilgili sessizliğini bozarak hakkındaki iddialara çok sert yanıt verdi. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapiste ölü bulunan Epstein ile hiçbir yakın bağı olmadığını vurgulayan Melania Trump, adının bu skandalla anılmasını "itibar suikastı" olarak niteledi. Melania Trump, iddiaların tamamen asılsız olduğunu savunurken, Kongre'ye şeffaf inceleme ve kamuya açık duruşma çağrısında bulundu.
"EPSTEİN İLE HİÇBİR ZAMAN ARKADAŞ OLMADIM"
Jeffrey Epstein dosyasıyla ilgili uzun süren sessizliğini bozan Melania Trump, "Bugüne kadar hakkımda Jeffrey Epstein ile ilişkilendirildiğim iddialar tamamen asılsızdır" diyerek suçlamaları kesin bir dille reddetti. Epstein ile olan bağının sadece sosyal ortamlardaki tesadüfi karşılaşmalardan ibaret olduğunu belirten Trump, "Epstein ile hiçbir zaman yakın bir arkadaşlığım olmadı ve suç faaliyetlerinden haberdar değildim; sadece New York ve Palm Beach'te sosyal çevrelerin kesişmesi nedeniyle zaman zaman aynı davetlerde bulunduk" ifadelerini kullandı.
ADALET VE UÇAK İDDİALARINA NET YALANLAMA
Skandalın odağındaki özel ada ve uçak seyahatleri iddialarına da tek tek yanıt veren Melania Trump, "Hakkımdaki söylentiler gerçeği yansıtmıyor; hiçbir zaman Epstein'ın uçağında bulunmadım ve özel adasını hiç ziyaret etmedim" sözleriyle aktardı. Kendisinin bu karanlık ağın bir parçası olmadığını vurgulayan Trump, "Epstein'ın kurbanlarına yönelik istismarından hiçbir zaman haberim olmadı, hiçbir şekilde dahil olmadım ve katılmadım" şeklinde konuştu.
DİKKAT ÇEKEN DETAY: KOCASININ ADINI ANMADI
Melania Trump'ın açıklamaları sırasında, Epstein dosyalarında sık sık adı geçen kocası Donald Trump'ın ismini zikretmemesi dikkatlerden kaçmadı. Tanışma hikayelerine dair spekülasyonlara da açıklık getiren Melania Trump, "Beni Donald Trump ile Epstein tanıştırmadı, ben Epstein'ın kurbanı değilim" ifadelerini kullanarak eşiyle olan ilişkisinin bu karanlık isimden bağımsız olduğunu dile getirdi.
"BU BİR İTİBAR ZEDELEME GİRİŞİMİDİR"
Hakkında dolaşan iddiaların kötü niyetli olduğunu savunan Melania Trump, "Hakkımda dolaşan fotoğraf ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır; bu tür söylentiler itibarımı zedelemeye yönelik kötü niyetli girişimlerdir" sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Hukuki sürecin takipçisi olacağını belirten Trump, adının temizlenmesi için her türlü adımı atacağının sinyalini verdi.
KONGRE'YE ŞEFFAFLIK VE DURUŞMA ÇAĞRISI
Açıklamasının sonunda mağdurların haklarının korunması gerektiğini ifade eden Melania Trump, "Kongre'nin bu konuda şeffaf bir şekilde inceleme yapmasını ve mağdurların yeminli ifade verebilmesini destekliyorum" diyerek kamuya açık duruşma yapılması çağrısında bulundu. Trump, bu dosyanın üzerindeki sis perdesinin kalkması gerektiğini "Epstein dosyaları kalıcı olarak Kongre kayıtlarına girmeli ve bu süreç artık sona ermeli" sözleriyle aktardı.