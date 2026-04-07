Trump'ı verdiği süre doluyor! İsrail basını yazdı: İşte olası senaryolar

ABD Başkanı'nın Tahran'a verdiği sürenin dolmasıyla birlikte gözler Ortadoğu'da kritik bir dönemece çevrildi. İsrail basınına göre önümüzdeki saatler, ya diplomatik bir kırılma anına sahne olacak ya da bölgeyi uzun soluklu ve yıkıcı bir yıpratma savaşına sürükleyecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a salı gününün sonuna kadar bir anlaşmaya varması için süre vermiş, aksi halde "İran medeniyetini yok etmekle" tehdit etmişti.

İsrail basını, bugün dolacak sürenin ardından askeri tırmanış ihtimalinin ciddi şekilde gündemde olduğunu yazdı.