Haberler Dünya Haberleri Türkiye'den işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik skandal yasa kararına tepki

Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 23:26 Son Güncelleme: 31 Mart 2026 23:37 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinde kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesinin kınandığını bildiren açıklamasında "İşgalci güç İsrail'in Filistinlilere yönelik apartheid rejimini daha da ağırlaştırmayı amaçlayan bu düzenleme, Filistin halkına karşı izlenen inkar, yok etme ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü olup, hukuk dışı ve hükümsüzdür." ifadelerine yer verdi.