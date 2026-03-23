New York’ta pistte facia! Uçak ile itfaiye aracı çarpıştı: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
New York’ta pistte facia! Uçak ile itfaiye aracı çarpıştı: Yaralılar var

New York’un en yoğun havalimanlarından biri olan LaGuardia’da kaza meydana geldi. Pistte bir yolcu uçağı ile itfaiye aracının çarpışması sonucu havalimanı süresiz olarak uçuşlara kapatıldı. İlk belirlemelere göre olayda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Airport'nda pazar gecesi meydana gelen olayda, Air Canada'ya ait bir yolcu uçağı ile bir itfaiye aracı çarpıştı. İnişin ardından park yerine yönelen uçağın, pist üzerinde bulunan acil müdahale aracına çarptığı bildirildi.

ABD'DE HAVALİMANINI KAPATAN KAZA!

New York Post gazetesinin haberine göre, Kanada'nın Montreal kentinden havalanan uçak, LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında itfaiye aracına çarptı.

New York Post aracılığıylaNew York Post aracılığıyla

Çarpışma sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk bilgilere göre en az iki görevli ağır yaralandı.

New York Post aracılığıylaNew York Post aracılığıyla

UÇAĞIN BURUN KISMI HASAR ALDI

Görgü tanıkları ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın burun kısmında ciddi hasar oluştuğu ve gövdesinin öne doğru eğildiği görüldü. Çarpışmanın etkisiyle uçakta bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Montreal'den gelen Bombardier CRJ-900 tipi uçağın, Air Canada'nın bölgesel ortağı Jazz Aviation tarafından işletildiği öğrenildi. Uçakta yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu ve sağlık durumlarının kontrol altına alındığı belirtildi.

New York Post aracılığıylaNew York Post aracılığıyla

YARALANANLAR ACİL MÜDAHALE EKİBİNDEN

Yaralanan kişilerin, havalimanında uçak kazalarına müdahale etmekle görevli özel itfaiye ve kurtarma biriminde çalışan görevliler olduğu ifade edildi. Çarpışmanın, uçağın piste indikten sonra yön değiştirdiği sırada meydana geldiği aktarıldı.

New York Post aracılığıylaNew York Post aracılığıyla

KÖTÜ HAVA ŞARTLARI DİKKAT ÇEKTİ

Olayın yaşandığı saatlerde bölgede yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Havalimanı yönetiminin kısa süre önce hava şartlarının uçuş operasyonlarını aksatabileceğine dair uyarı yaptığı da ortaya çıktı.

New York Post aracılığıylaNew York Post aracılığıyla

HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Kazanın ardından Federal Aviation Administration (FAA), havalimanındaki tüm uçuşları durdurma kararı aldı. LaGuardia Havalimanı geçici olarak kapatılırken, bazı uçuşların başka havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, çarpışmanın kesin nedeni henüz netlik kazanmadı.

