New York’ta pistte facia! Uçak ile itfaiye aracı çarpıştı: Yaralılar var
New York’un en yoğun havalimanlarından biri olan LaGuardia’da kaza meydana geldi. Pistte bir yolcu uçağı ile itfaiye aracının çarpışması sonucu havalimanı süresiz olarak uçuşlara kapatıldı. İlk belirlemelere göre olayda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Airport'nda pazar gecesi meydana gelen olayda, Air Canada'ya ait bir yolcu uçağı ile bir itfaiye aracı çarpıştı. İnişin ardından park yerine yönelen uçağın, pist üzerinde bulunan acil müdahale aracına çarptığı bildirildi.
New York Post gazetesinin haberine göre, Kanada'nın Montreal kentinden havalanan uçak, LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında itfaiye aracına çarptı.
Çarpışma sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk bilgilere göre en az iki görevli ağır yaralandı.
UÇAĞIN BURUN KISMI HASAR ALDI
Görgü tanıkları ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın burun kısmında ciddi hasar oluştuğu ve gövdesinin öne doğru eğildiği görüldü. Çarpışmanın etkisiyle uçakta bulunan yolcular büyük panik yaşadı.
Montreal'den gelen Bombardier CRJ-900 tipi uçağın, Air Canada'nın bölgesel ortağı Jazz Aviation tarafından işletildiği öğrenildi. Uçakta yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu ve sağlık durumlarının kontrol altına alındığı belirtildi.