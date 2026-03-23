Kolombiya'da 110'dan fazla askeri taşıyan nakliye uçağı düştü!

Kolombiya’nın güneyindeki Putumayo yönetim bölgesinde, 110’dan fazla kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düştüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre, uçakta 110’dan fazla askeri personelin bulunduğu, şimdiye kadar 20 askerin kurtarıldığı belirtildi.

Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait FAC-10016 tescilli C-130H Hercules tipi nakliye uçağı, Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kaza kırıma uğradı.

110'DAN FAZLA ASKERİ TAŞIYORDU

İlk belirlemelere göre, uçakta 110'dan fazla askeri personelin bulunduğu, şimdiye kadar 20 askerin kurtarıldığı belirtildi. Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa bir süre sonra, yerleşim merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, kaza bölgesine çok sayıda sivil savunma ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

BİLANÇO HENÜZ NETLEŞMEDİ

Hava Kuvvetlerine bağlı Hercules tipi uçağın, askerleri taşıdığı esnada kaza kırıma uğradığını belirten Sanchez, "Askeri birimler olay yerine intikal etmiş durumdadır, ancak henüz can kaybı sayısı ve kazanın kesin nedeni belirlenmemiştir." ifadelerini kullandı.

Sanchez, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Resmi bilgiler netleşene kadar spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulunuyorum. Bu, ülkemiz için derin acı veren bir olaydır. Dualarımız kederli ailelerin yanında olsun." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, nakliye uçağının düştüğü bölgede siyah duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor.