Katil İsrail'den 1 yaşındaki Gazzeli bebeğe akılalmaz işkence

Filistin televizyonunun gazeteci Usame el-Kahlut'tan aktardığı habere göre, adı "Karim" olan bebek ve bebeğin babası Usame Ebu Nassar, oğluyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıktığı sırada Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı yakınlarında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı.

SİGARA SÖNDÜRMEK, SİVRİ CİSİMLERLE ZARAR VERMEK ÇİVİ BATIRMAK...



Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail işgal güçleri, babayı ve oğlunu askeri kontrol noktasına götürdü ve ikisini de soyarak sorguya aldı. İşgal güçleri, babanın gözü önünde bebeğin bacağında sigara söndürdü, vücuduna sivri cisimlerle zarar verdi ve bacağına çivi batırdı.