Katar'da rutin görev sırasında arızalanan helikopter düştü!

Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 04:37 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Katar Savunma Bakanlığı, rutin görev icra eden bir Katar helikopterinin teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğünü, mürettebat ve yolcuları arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.