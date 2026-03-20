ABD sokaklarında ramazan bayramı coşkusu! Camiler doldu taştı
Amerika Birleşik Devletleri’nin en kalabalık metropolü olan New York, Ramazan Bayramı’nı büyük bir manevi iklim ve muazzam bir heyecanla karşıladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehrin dört bir yanından camilere akın eden binlerce Müslüman, cami içlerinin kısa sürede dolması üzerine avluları ve sokakları namazgaha çevirdi. Türklerden Araplara, Güney Asyalılardan Afrikalılara kadar farklı milletlerden binlerce inananın aynı safta buluştuğu bu tarihi sabah, New York sokaklarında eşsiz bir kardeşlik ve dayanışma tablosu oluşturdu.
Dünyanın gözbebeği New York'ta Ramazan Bayramı, büyük bir coşkuyla ve yoğun bir katılımla karşılandı. Kentte yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazını eda etmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü.
Özellikle Müslüman nüfusun yoğun olarak ikamet ettiği bölgelerde büyük bir hareketlilik yaşandı. New York'un simge bölgeleri olan Queens, Brooklyn ve Manhattan başta olmak üzere, şehrin pek çok farklı noktasında bulunan onlarca camide bayram namazı için hazırlıklar saatler öncesinden tamamlandı.
Vatandaşlar, bayramın bereketini hep birlikte yaşamak adına belirlenen noktalarda bir araya geldi.
CAMİLER DOLDU TAŞTI: SECCADELER SOKAKLARA TAŞTI
Yaşanan yoğun katılım, cami kapasitelerinin çok üzerine çıkınca ortaya görülmeye değer görüntüler çıktı. Camilerin iç kısımlarının hınca hınç dolması nedeniyle binlerce Müslüman, bayram namazını cami avlularında, bahçelerde ve hatta güvenlik önlemleri eşliğinde trafiğe kapatılan sokaklarda kılmak zorunda kaldı.