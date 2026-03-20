ABD sokaklarında ramazan bayramı coşkusu! Camiler doldu taştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Amerika Birleşik Devletleri’nin en kalabalık metropolü olan New York, Ramazan Bayramı’nı büyük bir manevi iklim ve muazzam bir heyecanla karşıladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehrin dört bir yanından camilere akın eden binlerce Müslüman, cami içlerinin kısa sürede dolması üzerine avluları ve sokakları namazgaha çevirdi. Türklerden Araplara, Güney Asyalılardan Afrikalılara kadar farklı milletlerden binlerce inananın aynı safta buluştuğu bu tarihi sabah, New York sokaklarında eşsiz bir kardeşlik ve dayanışma tablosu oluşturdu.

Dünyanın gözbebeği New York'ta Ramazan Bayramı, büyük bir coşkuyla ve yoğun bir katılımla karşılandı. Kentte yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazını eda etmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü.

Özellikle Müslüman nüfusun yoğun olarak ikamet ettiği bölgelerde büyük bir hareketlilik yaşandı. New York'un simge bölgeleri olan Queens, Brooklyn ve Manhattan başta olmak üzere, şehrin pek çok farklı noktasında bulunan onlarca camide bayram namazı için hazırlıklar saatler öncesinden tamamlandı.

Vatandaşlar, bayramın bereketini hep birlikte yaşamak adına belirlenen noktalarda bir araya geldi.

CAMİLER DOLDU TAŞTI: SECCADELER SOKAKLARA TAŞTI

Yaşanan yoğun katılım, cami kapasitelerinin çok üzerine çıkınca ortaya görülmeye değer görüntüler çıktı. Camilerin iç kısımlarının hınca hınç dolması nedeniyle binlerce Müslüman, bayram namazını cami avlularında, bahçelerde ve hatta güvenlik önlemleri eşliğinde trafiğe kapatılan sokaklarda kılmak zorunda kaldı.

Modern dünyanın merkezi New York'ta, seccadelerin kaldırımlara serildiği o anlar, İslam dünyasının birliğini gözler önüne serdi. Farklı kültürlerden gelen binlerce kişi, yan yana saf tutarak bayramın manevi huzurunu New York sokaklarına taşıdı.

HER MİLLETTEN MÜSLÜMAN AYNI SAFTA BULUŞTU

New York'taki bayram kutlamaları, adeta bir milletler mozaiğini andırdı. Türk, Arap, Güney Asyalı ve Afrikalı toplulukların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki camilerde, Müslümanlar omuz omuza verdi.

Farklı dilleri konuşan ancak aynı kıbleye yönelen inananlar, İslam'ın evrensel kardeşlik mesajını tüm dünyaya ilan etti. Bu çok kültürlü yapı, bayramın birleştirici gücünü bir kez daha kanıtlarken, şehrin farklı mahallelerinde benzer manzaralar eş zamanlı olarak yaşandı.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAYRAM SEVİNCİNE ORTAK OLDU

Bayram sabahında camiler sadece erkeklerin değil, kadınların ve çocukların da yoğun ilgisine sahne oldu. Aileleriyle birlikte namaz alanlarına gelen küçük çocuklar, bayramın neşesini New York sokaklarında yaşadı.

Kadınlar ve çocukların katılımıyla renklenen bayram namazı öncesinde, cami hoparlörlerinden yükselen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve topluca yapılan dualar, kalplerde derin bir iz bıraktı. Sabahın serinliğinde okunan dualara hep bir ağızdan "amin" denildi.

ANLAMLI DUALAR VE BAYRAMLAŞMA MERASİMİ

Namazın eda edilmesinin ve hutbenin dinlenmesinin ardından, cami önlerinde büyük bir kucaklaşma merasimi başladı. Birbirini tanıyan tanımayan herkesin el sıkışıp bayramlaştığı o anlarda, Müslümanlar bayram sevincini birbirleriyle paylaştı. Yapılan dualarda ise dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlumlar unutulmadı.

