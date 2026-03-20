ABD sokaklarında ramazan bayramı coşkusu! Camiler doldu taştı

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 19:05 Son Güncelleme: 20 Mart 2026 19:10 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Amerika Birleşik Devletleri’nin en kalabalık metropolü olan New York, Ramazan Bayramı’nı büyük bir manevi iklim ve muazzam bir heyecanla karşıladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehrin dört bir yanından camilere akın eden binlerce Müslüman, cami içlerinin kısa sürede dolması üzerine avluları ve sokakları namazgaha çevirdi. Türklerden Araplara, Güney Asyalılardan Afrikalılara kadar farklı milletlerden binlerce inananın aynı safta buluştuğu bu tarihi sabah, New York sokaklarında eşsiz bir kardeşlik ve dayanışma tablosu oluşturdu.