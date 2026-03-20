Gazze'de bayram namazı: Üç yıl sonra bir ilk

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Katil İsrail'in Filistin halkına yönelik yıllardır süren soykırımının ardından Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, 3 yıl sonra ilk kez bombardıman olmadan Ramazan Bayramı'nı eda ediyor.

Soykırım saldırılarında 72 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze, Ramazan Bayramı'na buruk giriyor.Bir tarafta yakınlarını kaybetmenin acısı, diğer yanda da İsrail saldırıları nedeniyle başlarını sokacak evleri dahi kalmayan ve hayatları alt üst olan Gazze'deki 2 milyondan fazla Filistinli buruk bir sevinçle Ramazan Bayramı'nı karşıladı. İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden Filistinlilerin birçoğu derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

EL - SARAYA MEYDANI'NDA YILLAR SONRA İLK

Gazze Şehri'ndeki El-Saraya Meydanı'nda yıllar sonra ilk kez İsrail ordusunun yol açığı tüm zorluklara rağmen Gazzeliler bayram namazını eda etti.

GAZZE'DE MÜSLÜMANLAR BAYRAM NAMAZINI EDA ETTİ
İNSANİ YARDIM HALA KISITLI

Tel Aviv yönetiminin insani yardımların girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle yeterli gıdaya ulaşımın da olmadığı Gazze'de Filistinliler, tüm acı ve sıkıntılara rağmen Ramazan Bayramı'nın sevincini az da olsa yaşıyor.

Yaklaşık 3 yıl aradan sonra İsrail uçakları ve bombalarının sesi olmadan Ramazan Bayramı'nı karşılayan Filistinliler, bayram namazını kılmak için sabah erken saatlerde sokaklara düştü.

CAMİLERİN BÜYÜK KISMI YIKILDI

İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki cami ve mescitlerin büyük bölümü yıkıldı. Bu nedenle Gazze'deki Filistinlilerin büyük bölümü bayram namazını İsrail saldırılarında yıkılına cami ve mescitlerin enkazında kıldı.

Bazı bölgelerde ise bayram namazı hayır kurumları tarafından kurulan çadır mescitlerde eda edildi. Filistinler, kılınan bayram namazının ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 673 kişi hayatını kaybetti, 1799 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

