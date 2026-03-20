Gazze'de bayram namazı: Üç yıl sonra bir ilk

Gazze'de bayram namazı: Üç yıl sonra bir ilk

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 10:01 Son Güncelleme: 20 Mart 2026 10:10 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Katil İsrail'in Filistin halkına yönelik yıllardır süren soykırımının ardından Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, 3 yıl sonra ilk kez bombardıman olmadan Ramazan Bayramı'nı eda ediyor.

Soykırım saldırılarında 72 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze, Ramazan Bayramı'na buruk giriyor.Bir tarafta yakınlarını kaybetmenin acısı, diğer yanda da İsrail saldırıları nedeniyle başlarını sokacak evleri dahi kalmayan ve hayatları alt üst olan Gazze'deki 2 milyondan fazla Filistinli buruk bir sevinçle Ramazan Bayramı'nı karşıladı. İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden Filistinlilerin birçoğu derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

EL - SARAYA MEYDANI'NDA YILLAR SONRA İLK Gazze Şehri'ndeki El-Saraya Meydanı'nda yıllar sonra ilk kez İsrail ordusunun yol açığı tüm zorluklara rağmen Gazzeliler bayram namazını eda etti. GAZZE'DE MÜSLÜMANLAR BAYRAM NAMAZINI EDA ETTİ

İNSANİ YARDIM HALA KISITLI Tel Aviv yönetiminin insani yardımların girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle yeterli gıdaya ulaşımın da olmadığı Gazze'de Filistinliler, tüm acı ve sıkıntılara rağmen Ramazan Bayramı'nın sevincini az da olsa yaşıyor.

Yaklaşık 3 yıl aradan sonra İsrail uçakları ve bombalarının sesi olmadan Ramazan Bayramı'nı karşılayan Filistinliler, bayram namazını kılmak için sabah erken saatlerde sokaklara düştü.