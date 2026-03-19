ABD eski istihbarat şefi Joe Kent: “Asıl tehdit İsrail!”
ABD’de Ulusal Terörle Mücadele Merkezi’nin (NCTC) eski Direktörü Joe Kent, istifasının hemen ardından yaptığı açıklamalarla Washington’da tartışma başlattı. Axios’un ortaya çıkardığı FBI soruşturması iddiası gündemdeyken, Kent’in katıldığı Tucker Carlson programındaki sözleri çok daha büyük yankı uyandırdı.
20 yıllık ABD Özel Kuvvetler geçmişi ve eski CIA paramiliter göreviyle dikkat çeken Kent, İran'a yönelik saldırılara açık şekilde karşı çıktı:
"Vicdanen İran'da devam eden savaşı destekleyemem. İran ulusumuz için yakın bir tehdit oluşturmuyordu."
Kent, ABD yönetiminin İran tehdidini olduğundan farklı yansıttığını savundu:
"Başkan Trump ve yönetimi İran'ın yakın bir tehdit olduğu konusunda dünyayı yanıltıyor."
"ASIL TEHDİT İSRAİL'DEN GELİYOR"
En dikkat çekici çıkış ise İsrail'e yönelik oldu. Kent, bölgedeki gerilimin kaynağına dair çarpıcı bir iddia ortaya koydu:
"Asıl yakın tehdit İsrail'den geliyor. İsrail, İran'a saldırmayı planlıyordu ve bu da ABD askerlerini tehlikeye atıyordu."
Bu sözler, ABD iç siyasetinde nadir görülen sertlikte bir İsrail eleştirisi olarak yorumlandı.
"ABD SAVAŞA SÜRÜKLENDİ" İDDİASI
Kent'e göre süreç, Washington'un bağımsız bir kararı değil:
"Bu durum nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a karşı önleyici bir saldırı düzenlemeye zorladı."
Hatta daha ileri giderek şu soruyu gündeme taşıdı:
"Orta Doğu politikamızı kim yönlendiriyor? Ne zaman savaşa gireceğimize kim karar veriyor?"
"KARARLARI İSRAİL BELİRLEDİ" ÇIKIŞI
Kent, ABD'deki karar alma mekanizmasının etkilenmiş olabileceğini öne sürdü:
"Bakanın, başkanın ve meclis başkanının açıklamalarına bakılırsa olayların gidişatını İsrail'in kararları belirledi."
Bu ifadeler, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında İsrail'in yönlendirici rol oynadığı iddialarını yeniden alevlendirdi.
FBI SORUŞTURMASI GÖLGESİNDE İSTİFA
Öte yandan Kent'in istifası yalnızca siyasi çıkışlarıyla değil, hakkında yürütülen iddialarla da gündemde. Axios'un haberine göre, Kent'in gizli bilgileri sızdırdığı şüphesiyle FBI tarafından soruşturulduğu öne sürülüyor.