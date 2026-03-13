Katil İsrail Filistinlilere ateş açtı: 3 yaralı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Silvan beldesinde çıkan kavga sonrası 3 Filistinliye ateş açarak yaraladı. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, bölgedeki baskınlar ve yerinden etmeler nedeniyle Filistinliler sık sık saldırılara maruz kalıyor.

Katil İsrail, hukuk tanımazlık örneklerine bir yenisini ekledi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Silvan beldesinde çıkan kavga nedeniyle polislerin bölgeye baskın düzenlediği belirtildi.

İki grup arasında çıkan kavga üzerine bölgeye baskın düzenleyen İsrail güçlerinin silahlı olduğu öne sürülen 3 Filistinliye ateş açtığı aktarıldı.

Yaralanan 3 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Doğu Kudüs'ün çeşitli belde ve mahallelerindeki Filistin nüfusunu çeşitli yöntemlerle yerinden etmeye çalışan İsrail güçleri zaman zaman düzenledikleri baskınlarda, Filistinlilerin üzerine ateş açarak ölmelerine ve yaralanmalarına sebep oluyor.