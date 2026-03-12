ABD'de peş peşe silahlı saldırılar! Önce üniversite sonra sinagog

ABD'de peş peşe saldırılar ekipleri alarma geçirdi. Michigan eyaletinde yer alan West Bloomfield kentindeki Temple Israel Sinagogu'na silah saldırı düzenlendi. Oakland Bölge Şerifi Michael Bouchard, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirterek, şüphelinin hala yakalanmadığını söyledi. Ayrıca Virginia eyaletindeki Old Dominion Üniversitesi’nde de sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırgan etkisiz hale getirildi.

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan West Bloomfield kentindeki Temple Israel Sinagogu'na ve Virginia eyaletindeki Old Dominion Üniversitesi'nde sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırılar alarma geçirdi.

ŞÜPHELİ HENÜZ YAKALANMADI

Michigan eyaletinde sinagoga düzenlenen saldırıda olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sinagogun bulunduğu bina tahliye edildi. Oakland Bölge Şerifi Michael Bouchard, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirterek, şüphelinin hala yakalanmadığını söyledi.

FBI: MÜDAHALE EDİYORUZ

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, "FBI personeli, Michigan'daki ortaklarıyla birlikte olay yerinde ve Michigan'ın West Bloomfield bölgesindeki Temple Israel Sinagogu'nda meydana gelen araçlı ve silahlı saldırı olayına müdahale ediyor" dedi. Michigan Eyalet Polisi, saldırının ardından yaptığı uyarıda, halktan bölgeden uzak durmalarını isteyerek, "Ekipler ayrıca bölgedeki diğer ibadet yerlerinde de devriyeleri artırıyor" dedi.

VIRGINIA'DAKİ ÜNİVERSİTEDE DE SİLAHLI SALDIRI

ABD'nin Virginia eyaletindeki sahil kenti Norfolk'ta bulunan Old Dominion Üniversitesi'nde sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Yerel saatle sabah 10.50 sularında üniversitenin İşletme Fakültesi'nin ana binası Constant Hall'da düzenlenen saldırıda, 2 kişi yaralandı.

Saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırganın nasıl öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi. Saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından üniversite yetkililer, "tehlike geçti" uyarısı yayınlarken, "Artık kampüs içindekiler için aktif bir tehdit bulunmamaktadır" denildi.

OKULDAKİ TÜM FAALİYETLER İPTAL

Saldırıda yaralanan iki kişinin durumlarının kritik olduğu belirtilerek, bölgedeki bir hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi. Üniversite, ana kampüste günün geri kalanındaki dersler ve tüm faaliyetlerin iptal edildiğini duyurdu. Okulun öğrencilerinden biri, ara sınav için bekledikleri sırada bir grup insanın "çıkın, çıkın" dediğini duyduğunu ve kargaşanın ardından koşmaya başladıklarını söyledi.

O sırada silah seslerini duyduklarını anlatan öğrenci, okulun uyarılar yoluyla yaptığı hızlı iletişimi överek, "Durumun bu kadar hızlı ele alınmış olmasından gerçekten gurur duyuyorum" dedi. FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, "FBI personeli, Old Dominion Üniversitesi'ndeki saldırıya müdahale eden yerel yetkililerle birlikte çalışarak yardım sağlıyor" dedi.