Diplomasi masası dağıldı füzeler devreye girdi | Orta Doğu’ya dev askeri yığınak

ABD ve İsrail ortaklığında devasa askeri harekatla Orta Doğu'da kartlar yeniden karlandı. Yıllardır süren gerilim, Tahran'a düzenlenen "baş kesme" operasyonuyla zirveye ulaştı. İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve rejimin üst düzey kurmaylarının hayatları kaybedilen saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, dünyaya seslendi. Aylarca devam eden gizli planlar, istihbarat raporları ve sonuçsuz kalan diplomasının ardından gelen bu tarihi darbe, bölgede geri dönüş olmayan bir süreci başlattı.

SAVAŞ KARARI AYLARCA SÜREN HAZIRLIĞIN SONUNDA GELDİ

Büyük savaşlar çoğu zaman bir gecede başlamaz. Bir tweetle ortaya çıkmaz ya da bir öfke anında verilmiş kararla doğmaz. Aylar süren istihbarat raporları, kapalı kapılar ardında yapılan toplantılar ve askeri planlamaların ardından tek bir soru masaya gelir: Diplomasi mi, güç mü?

ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik askeri operasyon kararını işte böyle bir sürecin sonunda aldı.

Trump, İran'a yönelik sert mesajında, "Çok büyük bir gücümüz yolda. Hiçbir şey olmamasını tercih ederim ama bakacağız" sözleriyle Washington'un kararlılığını ortaya koydu.