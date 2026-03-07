Dubai’de ‘lüks’ panik: Plazalar boşalıyor beyaz yakalılar sınıra koşuyor

Orta Doğu’da tırmanan savaş gerilimi, Dubai’nin ışıltılı kulelerinde büyük bir firarı tetikledi. Küresel devlerin 50 binden fazla çalışanı şehri terk ederken; uçak bileti bulamayanlar çareyi çöl yollarında, Umman sınırına gitmekte arıyor.

Orta Doğu'da ABD–İsrail ile İran arasında başlayan savaş yedinci gününe girerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin finans merkezi Dubai'de benzeri görülmemiş bir göç hareketi yaşanıyor.

ORTA DOĞU SAVAŞI DUBAİ'DE GÖÇ DALGASI YARATTI

Uzun yıllardır dünyanın en güvenli finans ve teknoloji merkezlerinden biri olarak gösterilen Dubai'de, özellikle yabancı profesyoneller ve üst düzey yöneticiler şehirden ayrılmaya başladı.

Savaşın ilk günlerinden itibaren hızlanan hareketlilikle birlikte 50 bin ila 150 bin arasında yabancı çalışanın ülkeden ayrıldığı veya ayrılmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

Dubai'nin yaklaşık 3,9 milyonluk nüfusunun yüzde 92'sini yabancılar oluşturuyor. Bu da yaklaşık 3,5 milyon yabancı çalışana karşılık geliyor. Finans, teknoloji ve çok uluslu şirketlerin yoğunluğu nedeniyle şehirde 700 bin ile 1 milyon arasında beyaz yakalı profesyonelin bulunduğu tahmin ediliyor.

ŞİRKETLER OFİSLERİ KAPATIYOR

Savaşın bölgeye yayılma riskinin artması üzerine uluslararası şirketler çalışan güvenliğini öncelik haline getirdi.

Birçok küresel firma Dubai ve Abu Dabi'deki operasyonlarını geçici olarak askıya alırken bazıları çalışanlarını uzaktan çalışma modeline geçirdi.

Öne çıkan şirket kararları:

Nvidia: Dubai ofisini geçici olarak kapattı

Dubai ofisini geçici olarak kapattı Amazon : Çalışanlarını uzaktan çalışma sistemine geçirdi, bazı veri merkezleri saldırılardan etkilendi

: Çalışanlarını uzaktan çalışma sistemine geçirdi, bazı veri merkezleri saldırılardan etkilendi Google : Çalışanlarının bir bölümünü tahliye planına aldı

: Çalışanlarının bir bölümünü tahliye planına aldı KPMG : Dubai ve Abu Dabi personeli için özel tahliye uçuşları organize etti

: Dubai ve Abu Dabi personeli için özel tahliye uçuşları organize etti Neolix : Abu Dabi operasyonlarını güvenlik gerekçesiyle durdurdu

: Abu Dabi operasyonlarını güvenlik gerekçesiyle durdurdu WeRide: Dubai'deki robotaksi hizmetlerini askıya aldı

Uzmanlara göre bu adımlar, Dubai'deki küresel şirket varlığının geçici olarak küçülmesine yol açabilir.

UÇAK BİLETLERİ TÜKENDİ

Dubai'den ayrılmak isteyenlerin ilk tercih ettiği rotaların başında Dubai–İstanbul hattı geliyor.

Ancak yoğun talep nedeniyle uçak biletleri satışa çıkar çıkmaz tükeniyor.

Uçuş arama platformlarında yapılan kontrollerde:

Dubai–İstanbul hattında en yakın uçuş tarihinin 10 Mart olduğu

olduğu Bu uçuşlarda da boş koltuk bulmanın neredeyse imkânsız hale geldiği

Daha erken tarihlerdeki seferlerin büyük bölümünün tamamen dolduğu görülüyor.

Savaş nedeniyle ülkeden ayrılmak isteyen yabancı çalışanlar ve turistler, günler sonrasına rezervasyon yapmak zorunda kalıyor.

Uçuş bulamayanlar ise kara yoluna yöneliyor.

UMMAN SINIRINDA YOĞUNLUK

Dubai'den ayrılmak isteyen birçok kişi Umman sınırındaki Hatta kapısına yöneliyor.

Dubai'ye yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Hatta–Al Wajajah sınır kapısı, son günlerde ülkeden çıkış için en yoğun kullanılan geçiş noktalarından biri haline geldi.

Bu rota üzerinden:

Umman'ın Sohar ve Maskat şehirlerine ulaşım sağlanıyor Yolculuk yaklaşık 4,5–5 saat sürüyor

Sınır kapısındaki yoğunluk her geçen gün artarken, varlıklı kesim ise alternatif bir yol seçiyor.

Özel jet kiralamaları hızla yükseldi.

Charter şirketlerine göre:

Umman veya Suudi Arabistan üzerinden yapılan özel jet uçuşları

200 bin dolara kadar çıkabiliyor.

EMİRATES VE ETİHAD SINIRLI UÇUŞ PROGRAMI UYGULUYOR

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli hava yolu şirketleri Emirates ve Etihad Airways, ana operasyon merkezlerinden sınırlı uçuş programı uyguluyor.

Emirates'in açıklamasına göre:

Bir sonraki duyuruya kadar 82 destinasyona uçuş gerçekleştirilecek

Dubai üzerinden aktarma yapacak yolcuların bağlantılı uçuşlarının kesinleşmiş olması gerekiyor.

Etihad Airways ise 19 Mart'a kadar geçerli sınırlı bir uçuş programı hazırladı.

Şirketin uçuş planında:

Frankfurt

Londra

Paris

dahil yaklaşık 70 destinasyon bulunuyor.

ÖNE ÇIKANLAR

Dubai'de savaş gerilimi nedeniyle 50 bin – 150 bin yabancı çalışan şehirden ayrılıyor

Uluslararası şirketler ofis kapatma ve tahliye planlarını devreye aldı

Dubai–İstanbul uçuşlarında bilet bulmak neredeyse imkânsız hale geldi

Uçuş bulamayanlar Umman sınırına kara yoluyla gidiyor

Özel jet kiralama ücretleri 200 bin dolara kadar yükseldi

Başlık Detay Krizin Nedeni Orta Doğu'da ABD–İsrail ile İran arasında başlayan savaş gerilimi Savaşın Süresi Çatışmaların 7. günü Dubai Nüfusu Yaklaşık 3,9 milyon kişi Yabancı Nüfus Oranı %92 (yaklaşık 3,5 milyon kişi) Beyaz Yakalı Profesyonel Sayısı 700 bin – 1 milyon Şehri Terk Eden / Etmeye Çalışan Yabancılar 50 bin – 150 bin kişi En Yoğun Tahliye Talebi Dubai – İstanbul uçuşları Uçuş Durumu Biletler satışa çıkar çıkmaz tükeniyor En Yakın Boş Uçuş Tarihi 10 Mart civarı Kara Yoluyla Çıkış Rotası Hatta – Al Wajajah (Umman sınırı) Dubai – Hatta Mesafesi Yaklaşık 90 km Umman'a Yolculuk Süresi 4,5 – 5 saat Özel Jet Kiralama Fiyatı 200 bin dolara kadar Ofisini Kapatan / Tahliye Planı Yapan Şirketler Nvidia, Amazon, Google, KPMG, Neolix, WeRide Emirates Uçuş Programı 82 destinasyona sınırlı uçuş Etihad Uçuş Programı 19 Mart'a kadar yaklaşık 70 destinasyon

"GÜVENLİ LİMAN DUBAİ" ALGISI YIKILDI MI? İŞTE 5 SORUDA YANITLARI

Dubai'den neden toplu ayrılış yaşanıyor?

Orta Doğu'daki ABD–İran gerilimi ve savaş riskinin büyümesi nedeniyle yabancı çalışanlar ve uluslararası şirketler güvenlik kaygısıyla şehirden ayrılıyor.

Dubai nüfusunun ne kadarı yabancı?

Yaklaşık 3,9 milyonluk nüfusun %92'si yabancı çalışanlardan oluşuyor.

Dubai'den çıkmak isteyenler hangi yolu kullanıyor?

En yoğun kullanılan rota Dubai–Umman sınırı (Hatta kapısı).

Dubai'den Türkiye'ye uçuş var mı?

Uçuşlar tamamen durmadı ancak çok sınırlı ve biletler hızla tükeniyor.

Özel jet fiyatları ne kadar?