Beyaz Saray’da sıradışı ayin! Oval Ofis’te Trump için dua halkası: "İsa’nın adıyla..."

ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’te din adamlarıyla bir araya geldiği görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. İran ile yaşanan sıcak çatışma sürecinde, Evanjelik retoriğinin tüm unsurlarının sergilendiği ayinde, bir çok katılımcı Trump’ın etrafında kenetlenerek ellerini üzerine koydu. "Göksel bilgelik ve orduya koruma" temalı dua, Washington yönetiminin askeri hamlelerini dini bir zemine oturtma çabası olarak yorumlandı.

ABD'de Oval Ofis'te gerçekleştirilen toplu dua töreni gündem oldu. ABD Başkanı Donald Trump için yapılan ve Evanjelik geleneklere özgü dua ritüellerini içeren törende katılımcıların Trump'ın etrafında toplanarak ellerini onun üzerine koyduğu görüldü. OVAL OFİS'TE DİKKAT ÇEKEN DUA TÖRENİ! TRUMP İÇİN ELLERİNİ KALDIRIP TOPLU DUA ETTİLER OVAL OFİS'TE "GÖKSEL BEREKET" YAKARIŞI Beyaz Saray'ın kalbinde ellerin Donald Trump'ı kavradığı o anlarda dile getirilen duada, "Rab'bim, bugün senin huzuruna çıkmaktan ve Başkanımızın kollarını yukarı kaldırmaktan onur duyuyoruz. Senin bereketinin ve lütfunun onun üzerinde kalmaya devam etmesi için dua ediyoruz. Göklerden gelen bilgeliğin onun kalbine ve zihnine dolması için dua ediyoruz; Rab'bim, bugün karşı karşıya olduğumuz bu zorlu zamanlarda ona yol göster." sözleriyle manevi rehberlik dilendi.

(foto- x platformu - ekran görüntüsü) ABD ORDUSU İÇİN KORUMA TALEBİ Zorlu bir savaş sürecinden geçildiğine dikkat çekilen duada, sadece Trump için değil, sahada görev yapan Amerikan askerleri için de koruma istenirken, "Onun için senin inayetin ve korumanı diliyorum. Birliklerimiz ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlarımız için senin inayetin ve korumanı diliyorum. Başkanımıza bu büyük ulusu yönetmesi için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmen için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.