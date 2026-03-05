Ürdün'den Türkiye ve Azerbaycan'a atılan füze fırlatma girişimine tepki
Ürdün, İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze fırlatılması girişimi ile Azerbaycan'a insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan yapılan Türkiye ve Azerbaycan'da bulunan bölgeleri hedef alma girişime tepki gösterildi.
Açıklamada, "Ürdün, her iki ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali, bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir gerilim teşkil eden bu saldırıları reddetmekte ve kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.