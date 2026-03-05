Şam'da terör eylemi girişimi: Suriye güvenlik güçleri engelledi

Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkede yürütülen güvenlik operasyonu kapsamında başkent Şam'ı hedef alan bir terör saldırısı planının tespit edilerek engellendiğini duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan İçişleri Bakanlığından bir kaynağına göre, operasyon iç güvenlik birimi tarafından genel İstihbarat birimleri ve Türkiye ile koordinasyon içinde gerçekleştirildi.



Haberde, ortaya çıkarılan saldırı planına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.