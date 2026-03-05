Gazze'de insani kriz büyüyor: "Lütfen, Gazze halkını unutmayın"
Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki Proje Koordinatörü Hunter McGovern, yürürlükte bulunan ateşkese ve Ramazan ayına rağmen bölgede saldırıların sürdüğünü ve insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu söylerken "Lütfen Gazze halkını unutmayın" dedi.
Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki Proje Koordinatörü Hunter McGovern, ateşkese ve Ramazan ayına rağmen İsrail'in hedef almayı sürdürdüğü Gazze'deki duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Gazze Şeridi'nin özellikle güneyinde yer alan Sarı Hat üzerinde ve kuzeydoğusunda her gün saldırı gerçekleştirildiğini kaydeden McGovern, bu saldırıların genellikle can kayıplarına yol açtığını belirtti.
"GAZZE HALKI TERÖR İÇİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR"
McGovern, "Özellikle insansız hava araçlarının (İHA) sürekli uçmasıyla sakin bir an bile yaşanmıyor. Gazze halkı, hala terör içinde yaşamaya devam ediyor. Özellikle tıbbi malzemeler olmak üzere hala ciddi insani yardım eksikliği var. Tıbbi malzeme tedarikimizle her gün mücadele ediyoruz. MSF olarak 2025'in son gününden beri kendi tedarikimizi getiremiyoruz. Bu, gıda sağlayan diğer yardım kuruluşları için büyük bir zorluk." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK PERSONELİNE KISITLAMALAR VAR
Ateşkese rağmen büyük sorun ve endişe yaşandığına dikkati çeken McGovern, Gazze Şeridi'ne uluslararası tıp uzmanlarının girişinin de kısıtlandığını söyledi.McGovern, "Hastanelerin çoğunda yatak doluluk oranı yüzde 90 veya 100'ün üzerinde olsa da bu, maalesef ikincil bir sorun. Birincil sorun, tıbbi malzeme girişinin çok sınırlı olmasıdır. Kısıtlamalar var. Ayrıca, özellikle MSF'nin getirmeye çalıştığı uluslararası sağlık personeli konusunda da kısıtlamalar var." dedi.
"YENİ PERSONELİMİZİ GETİREMEDİK"
İsrail'in Gazze Şeridi'nde görev yapacak uluslararası sivil toplum kuruluşlarına yönelik bu yılın başında getirdiği yeni kayıt uygulamasıyla da mücadele ettiklerini belirten McGovern, 2025'in sonundan beri fiilen bu bölgedeki kayıtlarının silindiğini hatırlattı. McGovern, "2025'in sonundan bu yana tedarikimizi veya yeni uluslararası personelimizi getiremedik. Bu nedenle şubat sonuna kadar tüm uluslararası personelimizi geri çekmek zorunda kaldık. Şu anda faaliyetlerimizin bir kısmını uzaktan yürütüyoruz. Ben dahil uluslararası personel ayrılmak zorunda kaldı. Bu yüzden şu anda Ürdün'de bulunuyorum." diye konuştu.
"HALKIN ÇEKTİĞİ ACILAR DİNMEDİ"
MSF'nin Gazze Şeridi'nde hala faaliyet gösterdiğini anlatan McGovern, bunu sınırlı kapasiteyle uzaktan yönetimle denediklerini belirtti. McGovern, şunları kaydetti:
"Lütfen, Gazze halkını unutmayın. Ateşkes olmasına rağmen halkın çektiği acılar dinmedi. Halkın geneli hala çok ilkel koşullarda, plastik örtülerin altında yaşıyor. Hijyen ve sağlık hizmetleri son derece yetersiz. Tıbbi bakıma erişim çok sınırlı. Sunulan sağlık hizmetleri de çok kısıtlı. Ateşkes var ama bombalar hala sık sık yağıyor. Hala kayıplar var. Ramazan ayına rağmen insanlar, hala büyük acılar yaşıyor."