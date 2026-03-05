ABD Senatosu'ndan İran kararı: Trump'a saldırı yetkisi sınırlaması reddedildi
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlarını sürdürme yetkisini sınırlamayı amaçlayan karar tasarısını 53’e karşı 47 oyla reddetti. Demokrat Senatör Tim Kaine ve Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul’ün ortak sunduğu tasarı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da kabul görmedi.
İsrail ile kurduğu ittifakla İran'a saldıran Trump'a, ABD Senatosu'ndan onay geldi. Senato'daki muhaliflerin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını engelleme girişimi başarısız oldu.
6 OY FARKLA REDDEDİLDİ
Demokrat Senatör Tim Kaine ve Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından ortaklaşa sunulan ve Trump'ın saldırıları sürdürme yetkisini kısıtlamayı amaçlayan karar tasarısı Senato'da oylandı. Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören tasarı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato tarafından 53'e karşı 47 oyla reddedildi. ABD'nin İran operasyonunun başlamasından bu yana Kongre çatısı altında gerçekleşen ilk oylama sonucunda Trump, İran savaşı konusunda Kongre'nin üst kanadından destek almış oldu. Bu hafta içinde Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde de benzer bir tasarının oylanması bekleniyor.
İRAN SALDIRISI TRUMP'IN SİYASİ RAKİPLERİNDEN TEPKİ ÇEKMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları, siyasi rakiplerinin tepkisini çekmişti. Trump, hava harekatı emrini verirken anayasaya aykırı bir şekilde Kongre'yi devre dışı bırakmak ve savaş için tatmin edici gerekçeler sunmamakla eleştirilmişti.