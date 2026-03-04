Nijerya'da 32 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 32 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkede terör örgütlerine yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Borno ve Yobe eyaletlerinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.



Uba, operasyonlarda 32 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.



Operasyonlar sırasında teröristler tarafından rehin alınan 70 sivilin kaçmayı başardığını aktaran Uba, sığınakların imha edildiğini ifade etti.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.



Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.



Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.