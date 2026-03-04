Golan Tepelerinde kritik hareketlilik! Şam yönetimi asker ve silah sevkiyatı yaptı iddiası

İsrail işgali altındaki toprağı Golan Tepelerinde kritik bir noktaya Şam yönetiminin asker ve silah sevkiyatı yaptığı iddia edildi.

İsrail haber sitesi Walla'nın İsrail ordusuna bağlı Kuzey Komutanlığından ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye ordusuna bağlı güçlerin Golan Tepelerindeki Tellal bölgesine silah ve asker sevkiyatı yaptığı öne sürüldü.

Suriye tarafından atılan bu adımın, İsrail ile imzalanan anlaşmalara tamamen aykırı olduğu savunulan haberde, bu adımın "İsrail'in kuzey sınırı yakınındaki hassas bölgede uyguladığı güvenlik protokolü" için açık bir ihlali teşkil ettiği savunuldu.

Haberde, İsrail ordusunun, Suriye güçleri ve askeri teçhizatının ilerleyişini yakından takip ettiği kaydedilirken, ayrıca Tel Aviv yönetiminin, "Şam yönetiminin, İran ve Hizbullah'a karşı yürütülen savaşı, güneyindeki Dürzilere karşı adım atmak için istismar etmesine izin vermeyeceği" mesajını Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya ilettiği öne sürüldü.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40'tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi de işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.