CANLI | İsrail ve ABD vuruyor İran misilleme yapıyor! Orta Doğu'da son durum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | İsrail ve ABD vuruyor İran misilleme yapıyor! Orta Doğu'da son durum

ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim suikast sonucu hayatını kaybetti. Tahran yönetimi, saldırılara karşılık Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine misillemelerde bulunurken İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Beyt Şemes bölgelerine çok sayıda füze fırlattı.

İsrail ve ABD'nin İran yönetimine karşı başlattığı saldırıları Orta Doğu'yu ateşe sürüklemeye devam ediyor.

İŞTE ABD - İSRAİL - İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

ABD VE İSRAİL'DEN İRAN'A SALDIRI

00:17

"BÖLGEDEKİ ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEFİMİZDİR"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölge ülkeleriyle savaş halinde olmadıklarını ve bu ülkelerin İran topraklarına saldırılar konusunda ABD'ye baskı yapması gerektiğini belirterek, bölgedeki Amerikan üsleri ve askerlerinin kendileri için meşru hedef olduğunu söyledi.

Erakçi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuştu.

İran lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin Erakçi, "Başsağlığı dileklerimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Belki de bu trajedi için kendimize başsağlığı dilemeliyiz çünkü büyük ve bilge bir lideri kaybettik ancak onun için bu, mutluluğun zirvesiydi. Bir ömür boyu süren mücadele ve çaba, şehitlikle sonuçlandı. Bu eylemin planlayıcılarının, kendilerini bekleyen sonuçları henüz tam olarak anlamadıkları anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail ile savaşın boyutlarına dair değerlendirmelerde bulunan Erakçi, "Bölgedeki ülkeleri, ABD savaşa girerse, bu çatışmanın yalnızca İran ve ABD arasında kalmayacağına dair defalarca uyardık. Bunu savaşı bölgeselleştirmek istediğimiz için değil, ABD'nin askeri üsleri ve tesislerinin bölgeye yayılmış olması nedeniyle yapıyoruz." dedi.

Erakçi, ABD'nin savaş uçakları, gemileri ve füzeleriyle İran topraklarını hedef aldığını belirterek, "ABD ana karasına erişimimiz yok ancak bölgedeki askeri üslerine erişimimiz var ve bizim görüşümüze göre, bu üsler meşru hedefler çünkü hem İran'a saldırmak için kullanılan araçlar hem de bizi işgal eden ülkeye aitler. Bazı üslerin İran'a karşı kullanılmadığı iddia edilse bile, bu üslerin her gün şehirlerimizi, hastanelerimizi ve okullarımızı hedef alan bir ülkeye ait olması, bunların niteliğini değiştirmez. Bir okulda 160'tan fazla masum kız öğrenci hedef alındığında, İran'ın bu saldırı amaçlı askeri altyapıya tepki vermemesi beklenemez." değerlendirmesinde bulundu. 

"SAVAŞIMIZ BÖLGE ÜLKELERİYLE DEĞİL"

Bölgedeki durumla ilgili bölge ülkelerindeki mevkidaşlarıyla görüştüğünü aktaran Erakçi, İran'ın komşularına karşı hiçbir düşmanlığı olmadığını kendilerine ilettiğini söyledi. 

İranlı Bakan, şöyle devam etti: 

"Bizim savaşımız bölge ülkeleriyle değil, bu ülkelerin askeri üslerinde konuşlanmış Amerikan güçleriyle. Bizim görüşümüze göre savaş, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir savaştır ve ne yazık ki ABD güçlerinin bölgedeki yaygın varlığı nedeniyle bölgesel boyutlar kazanmıştır. Bölge ülkelerinden beklentimiz, İran'a baskı yapmak yerine, Amerika Birleşik Devletleri'nden bu yasa dışı ve haksız savaşı durdurmasını istemeleridir; bu savaş, hiçbir haklı gerekçe olmaksızın başlamış ve bölgenin istikrarını tehlikeye atmıştır."

ABD ile müzakere masasındayken ikinci kez saldırıya uğradıklarına işaret eden Erakçi, "Amerikan aldatma olasılığını bilerek diyaloğa girdik ve amacımız dünya kamuoyuna İran'ın mantıklı ve müzakereci bir devlet olduğunu ve müzakere masasına ihanet edenin Washington olduğunu açıkça göstermekti. Bugün herkesçe açıkça görülüyor ki karşı tarafın niyeti başından beri saldırganlıktı." diye konuştu.

Bölge ülkelerinin saldırılar öncesinde topraklarını İran'a karşı kullandırmayacağına açıklamasına rağmen, saldırıların bu ülkelerdeki üslerden geldiğine ifade eden Erakçi, "Kuveytliler üslerinin İran'a karşı kullanılmayacağını söylemişti peki bugün hedef alınan bu 3 savaş uçağı Kuveyt topraklarında ne arıyordu? Üç Amerikan savaş uçağının Kuveyt savunma güçleri tarafından düşürüldüğü iddiası doğru olsa bile, Kuveyt hükümeti Amerikan savaş uçaklarının orada ne yaptığını açıklamak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Bakan, bu süreçte bazı ülkelerin de desteğine değinerek, "Rusya ve Çin, (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'nde İran'ın pozisyonlarını destekledi. Pakistan ve diğer bazı ülkeler de destek verdi. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun acil bir toplantı yapması için talepte bulunuldu ve konu Şanghay İşbirliği Örgütü'nde de gündeme getirildi ve bu çerçevede bir açıklama yapılması olasılığı da var." dedi. 

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Amerikan askerlerinin hedef alındığı bir otele saldırıya ilişkin ise Erakçi, "Amerikan askerlerinin otellere sığınmış olması hedef alınmamaları için bir sebep teşkil etmez." ifadelerini kullandı.

00:03

6 ABD ASKERİ ÖLDÜ

Amerikan Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 ABD askerinin İran saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı. 
23:29

İRAN: HÜRMÜZ KAPATILDI

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı kapatıldı, geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz
 
23:10

İSRAİL SAVAŞ UÇAĞI İRAN FÜZESİNDEN SON ANDA KAÇTI!

İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail savaş uçağının İran’a yönelik saldırılar sırasında fırlatılan hava savunma füzesinden kurtulduğu anları paylaştı.

İSRAİL SAVAŞ UÇAĞI İRAN FÜZESİNDEN SON ANDA KAÇTI!

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail savaş uçağının İran’ın başkenti Tahran’a yönelik saldırılar sırasında fırlatılan hava savunma füzesinden kurtulduğu anları paylaştı.

Görüntülerde pilotun telsizden "Bir füze daha fırlatıldı" dediği duyuldu. İsrail ordusu, İsrail Hava Kuvvetleri’nin 28 Şubat’tan bu yana İran üzerinde binden fazla sorti düzenlediğini açıkladı.

 

23:05

KATAR 2 İRAN SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı Katar, İran'a ait savaş uçaklarını düşürdü.

Katar Savunma Bakanlığı, İran'a ait 2 Su-24 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, ayrıca hava savunma sistemlerinin 7 balistik füzeyi başarıyla imha ettiğini, 5 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini aktardı. Bakanlık, tehdidin tespit edilir edilmez operasyon planı doğrultusunda derhal bertaraf edildiğini ve tüm füzelerin hedeflerine ulaşmadan önce imha edildiğini vurguladı. Bakanlık, ayrıca Katar Silahlı Kuvvetleri'nin devletin egemenliğini ve topraklarını korumak ve herhangi bir dış tehdide kararlılıkla karşılık vermek için hazır olduğunu bildirdi.

22:37

DOHA'DA PATLAMA SESLERİ

Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyuluyor

22:05

ÜÇ ÜLKEDE ABD ÜSLERİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki ABD donanma filosunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ABD'ye ait Minhad Üssü ve Kuveyt'teki Amerikan üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Sadık Vaat 4 Operasyonu’nun 11’inci dalgasına ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ile Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ordusunun sabit ve mobil hedeflerine 26 insansız hava aracı ile 5 balistik füze ateşlendiği kaydedildi. 

Saldırılar kapsamında Kuveyt'teki Arifjan ABD Üssü'nün 12 İHA'yla vurulduğu belirtildi. BAE'deki Minhad Üssü'ndeki ABD askeri komuta ile kontrol merkezinin 6 İHA ve 5 balistik füze ile hedef alındığı vurgulanırken, Bahreyn'deki ABD donanmasının şu ana kadar vurulmayan tesislerinin de 6 İHA tarafından imha edildiği aktarıldı.

21:44

PEZEŞKİYAN: "HASTALARI VE ÇOCUKLARI HEDEF ALMAK, İNSANİ İLKELERİ AÇIKÇA İHLAL ETMEKTİR"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda hastane ve okulları hedef aldığını açıkladı.

Pezeşkiyan, "Hastanelere yapılan saldırılar, yaşamın kendisine yönelik saldırılardır. Okullara yapılan saldırılar, bir ulusun geleceğini hedef almaktadır. Hastaları ve çocukları hedef almak, insani ilkeleri açıkça ihlal etmektir. Dünya bunu kınamalıdır. Yas tutan ulusumun yanındayım. İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir" dedi.

 

21:43

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA PETROL TANKERİNİ VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD müttefiklerine ait Athe Nova adlı petrol tankerinin 2 İHA ile vurulduğunu açıkladı.

İran, İsrail ve ABD arasında devam eden çatışmalar devam ederken, Hürmüz Boğazı'nda saldırılar sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD müttefiklerine ait Athe Nova adlı petrol tankerinin 2 İHA ile vurulduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Hürmüz Boğazı'ndaki ABD müttefiklerinden biri olan Athe Nova tankeri, 2 insansız hava aracının saldırısı sonucu hala yanıyor" dedi.

Hürmüz Boğazı’ndan dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri ve Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı gerçekleştiriliyor. Küresel günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si, yani yaklaşık 20 milyon varil Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor.

20:15

"BÜYÜK DALGA YAKINDA GELİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran’a yönelik saldırılar hakkında açıklamada bulundu.

Dünyanın en büyük ordusuna sahip olduklarını söyleyen Trump, “Onları perişan ediyoruz. Bence işler çok iyi gidiyor. Onlara sert darbeler indirmeye henüz başlamadık bile, büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor. İran halkına yardım etmek istiyoruz, ancak şu anda herkesin evde kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil” ifadelerini kullandı.

Trump, savaşın ne kadar süreceği sorusuna, “Çok uzun sürmesini istemiyorum. Her zaman dört hafta süreceğini düşünmüştüm ve biraz da programın önündeyiz” yanıtını verdi.

‘İRAN'IN SALDIRILARI BİZİ ŞAŞIRTTI’

İran’ın bölgedeki adımlarına da değinen Trump, Tahran yönetiminin Arap ülkelerine yönelik saldırılarından Washington’ın da şaşkınlık duyduğunu belirtti. Trump, Arap liderlerini tanıdığını sert ve zeki olduklarını kaydederek, “İran’ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarına şaşırdık ve onlara bu saldırıları püskürtebileceğimizi söyledik. Ama onlar savaşı istiyor ve şu anda buna katılıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer tehdidinin uzun zamandır bölgede büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Trump, “Bu nedenle asla barış olamazdı” diye konuştu.

‘LİDERİN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUZ’

Trump, İran’daki siyasi geleceğe ilişkin ise liderlik konusunda belirsizlik olduğunu savunarak, “İran’da liderin kim olduğunu ya da kimi seçeceklerini bilmiyoruz. Belki şanslı olurlar ve ne yaptıklarını bilen birini bulurlar. Hepsini tek bir yerde toplayarak biraz kibirlendiler. Tespit edilemez olduklarını sandılar. Tespit edilemez değillerdi. Buna çok şaşırdık. 49 İranlı lideri öldürdük. Bunlar liderlerdi ve bazıları da değerlendiriliyordu. Ancak kırktan fazla lider öldürüldüğü için, ülkeyi kimin yönettiğini bilmiyoruz. Onlar da kimin yönettiğini bilmiyorlar” açıklamasında bulundu.

Ekibinin İranlılarla müzakere etmeye çalıştığını ancak İranlılarla anlaşma yapamadıklarını dile getiren Trump, İranlıların uranyum zenginleştirme faaliyetlerine son vermeyi kabul etmediklerini aktardı. Trump, “Ellerinde o kadar çok zenginleştirilmiş madde vardı. Orada yeniden zenginleştirme yapmayı düşündüler” dedi.

Trump, askeri harekatıyla ilgili olarak da “İran'la başa çıkmanın yolu budur. Son görüşmelerde istediğimiz şeyi vermeye yanaşmadılar, vermeleri gerekirdi” ifadesini kullandı.

18:48

İRAN'IN YENİ SAVUNMA BAKANI BELLİ OLDU

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırılarda öldürülen Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin yerine General Seyyid Majid ibn alReza’yı atadığı kaydedildi.

ABD ve İsrail'in dün İran'a yönelik başlattığı saldırılar Tahran yönetiminin önemli isimlerini almış, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ile Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin dün ABD-İsrail saldırılarında öldürülmüştü. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Nasırzadeh’in yerine İran Savunma Bakanı olarak General Seyyid Majid ibn alReza’yı atadığı kaydedildi.

17:08

HAMANEY'İN EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

 İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in saldırılar sonucu ağır yaralanarak komaya giren eşi Mansure Hüceste Bakırzade hayatını kaybetti.
ABD-İsrail saldırılarında ölen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in, ABD ve İsrail’in saldırısında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan eşi Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti. İran basınında yer alan haberde, "Dini Lider’in muhterem eşi, bir süredir komada bulunduğu hastanede hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

 

16:07

ABD SAVAŞ BAKANI HEGSETH: REJİMİN MASKESİ DÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran’a yönelik gerçekleştirilen Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) hakkında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına İran rejiminin 47 yıl boyunca ABD’ye karşı "vahşi ve tek taraflı" bir savaş yürüttüğünü söyleyerek başlayan Savunma Bakanı Hegseth, "Bunu, insanlarımızın kanını dökerek, Beyrut’taki araba bombaları, gemilerimize yönelik roket saldırıları, büyükelçiliklerimizdeki cinayetler, Irak ve Afganistan’da yol kenarı bombaları yoluyla yaptılar" dedi.

"BU SAVAŞI BİZ BAŞLATMADIK"

Hegseth, "Bu savaşı biz başlatmadık. Ancak Başkan Trump yönetiminde bu savaşı biz bitiriyoruz. Amerikalıları öldürürseniz, dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalıları tehdit ederseniz, hiç pişmanlık duymadan ve tereddüt etmeden sizi avlar ve öldürürüz" dedi.

Bugün İran’ın nükleer şantaj hedefleri için konvansiyonel bir kalkan oluşturmak amacıyla güçlü füzeler ve insansız hava araçları inşa ettiğini ve nükleer programı konusunda yalan söylediğini savunan Hegseth, "Geçtiğimiz yıl haziran ayında Gece Yarısı Çekici Operasyonu ile nükleer programları enkaza çevrildi. Ardından onlara açıkça, ‘Bu kadardı, şimdi anlaşma yapın’ dedik. Kibirli bir şekilde reddettiler. ‘Yeniden inşa ederseniz, bu kez çok daha ağır bir şekilde yine durdururuz’ dedik" ifadelerini kullandı.

"TAHRAN MÜZAKERE ETMİYORDU"

Üst düzey ABD’li yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff ve Başkan Trump’ın damadı Jared Kushner’ın İran ile nükleer müzakerelerde diplomasi için büyük fedakarlıklar ortaya koyduklarını söyleyen Hegseth, "Rejimin barışçıl ve makul bir anlaşma yapmak için her türlü fırsatı vardı. Ancak, Tahran müzakere etmiyordu" dedi.

İran’a yönelik operasyonun hedeflerini sıralayan Hegseth, "İran’ın saldırı amaçlı füzelerinin imha edilmesi, İran’ın füze üretim kapasitesinin imha edilmesi, donanmalarının ve diğer güvenlik altyapılarının imha edilmesi hedeflenmiştir ki böylece asla nükleer silaha sahip olamasınlar. Onları cerrahi hassasiyetle, ezici bir şekilde ve pişmanlık duymaksızın vuruyoruz" dedi.

"BU IRAK SAVAŞI DEĞİL, SONSUZ BİR SAVAŞ DEĞİL"

İran’a saldırıları eleştiren medya ve sol eğilimli siyasetçilere de cevap veren Hegseth, "Bu Irak savaşı değil. Bu sonsuz bir savaş değil. Ben ikisini de yaşadım. Bizim kuşağımız bunları biliyor ve Başkan da bunları biliyor" dedi.

BİR ABD ASKERİNİN DAHA ÖLDÜĞÜ DOĞRULANDI

ABD Savunma Bakanı Hegseth, açıklamasında İran’ın misilleme saldırılarında bir ABD askerinin daha öldüğünü doğruladı. İran’a saldırılarda hayatını kaybeden dördüncü ABD personeline ilişkin açıklamasında Hegseth, "Savaş bir cehennemdir ve her zaman öyle olacaktır. Ulusumuz, şu ana kadar kaybettiğimiz dört Amerikalıyı ve yaralananları onurlandırmakta ve onlara minnettardır" dedi.

OPERASYONUN NE KADAR SÜRECEĞİNE TRUMP KARAR VERECEK

Savunma Bakanı Hegseth, operasyonun ne kadar süreceğine ilişkin soruya, "Başkan Trump, bunun ne kadar sürebileceği konusunda takdir yetkisine sahiptir. Dört hafta, iki hafta, altı hafta. Öne de çekebilir, ileriye de sarkabilir" cevabını verdi.

Hegseth, ABD askerlerinin İran topraklarına girmesi ihtimaline ilişkin bir soruya cevabında ise, "Ne yapacağımızı ya da yapmayacağımızı tartışmayacağız" ifadelerini kullanarak, Pentagon’un geçmişte operasyonel bilgileri kamuoyuna açıklama uygulamasını da "akılsızlık" olarak nitelendirdi.

Savunma Bakanı Hegseth, operasyonun uzun bir savaşa dönüşmesi ihtimaline ilişkin soru üzerine, "Ne yaptığımızı biliyoruz ve planlarımız var. Fakat bunun ne kadar sürebileceğini bir basın havuzunun önünde asla açıklamayız" ifadelerini kullandı.

ABD DAHA FAZLA KAYIP BEKLİYOR

Basın toplantısında söz alan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise, Destansı Öfke Operasyonu’na ilişkin bir zaman çizelgesi paylaşarak, Başkan Trump’ın harekata 27 Şubat’ta onay verdiğini söyledi.

ABD’nin hava üstünlüğü sağladığını ve bunun hem kuvvetlere koruma hem de İran üzerinde faaliyet imkanı sağladığını ifade eden Caine, hayatını kaybeden dört ABD askerine ek olarak "ilave kayıplar" beklediklerini de sözlerine ekledi. Caine, "Bu hızlı kuvvet yığınağı, müşterek kuvvetlerin ulusumuzun seçtiği zaman ve yerde uyum sağlama ve güç yansıtma kabiliyetini ortaya koydu" dedi.

Genelkurmay Başkanı Caine de bölgeye gönderilecek ilave birliklere ilişkin detaylara girmek istemediğini, zira bunun "düşmana ipucu vereceğini" söyledi. Caine, diğer yandan harekat sahasına "daha fazla taktik havacılık unsuru" sevk edileceğini duyurdu. Caine, "Toplam muharebe kapasitesi ve toplam muharebe gücü açısından olmak istediğimiz noktaya neredeyse gelmiş durumdayız" dedi.

15:58

ÖLEN ASKER SAYISI 4'E ÇIKTI!

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybeden askerlerinin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırılar sırasında ağır yaralandığı belirtilen 5 askerden birinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırılarda ölen askerlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirilen açıklamada, "büyük çaplı operasyonların ve ABD'nin karşılık verme çalışmalarının sürdüğü" ifade edildi.

15:13

SUUDİ ARABİSTAN: PRENS SULTAN HAVA ÜSSÜ YAKININDA 5 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü yakınında 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Prens Sultan Hava Üssü yakınında "5 düşman İHA'sının" engellenerek imha edildiğini belirtti.

Maliki açıklamasında başka detaya yer vermedi.

RAS TANURA PETROL RAFİNERİSİNDE SINIRLI HASAR MEYDANA GELDİ

Öte yandan Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından bir yetkili, yerel saatle 07.04'te Demmam kentindeki Ras Tanura Petrol Rafinerisi çevresinde engellenen iki İHA'dan düşen parçalar nedeniyle tesiste sınırlı hasar meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, şarapnel parçalarının yol açtığı küçük çaplı yangına acil durum ekiplerince derhal müdahale edildiği ve yangının kontrol altına alındığı, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Yetkili ayrıca, tedbiren rafineride bazı üretim ünitelerinin geçici olarak durdurulduğunu ancak yerel piyasalara yönelik petrol ve petrol ürünleri arzında herhangi bir aksama yaşanmadığını vurguladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maliki, bugün Dammam kentindeki Ras Tanura Petrol Rafinerisi'ni hedef almaya çalışan 2 İHA'nın engellendiğini ve saldırının püskürtüldüğünü duyurmuştu.

Maliki, engelleme operasyonu sonucu siviller arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirterek, düşen şarapnel parçaları nedeniyle rafineri içinde küçük çaplı bir yangın çıktığını, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etmişti.

14:26

POLİS MERKEZİNE SALDIRI

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da polis merkezini vurdu.

14:14

ABD'DEN DÜŞEN SAVAŞ UÇAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD, 3 adet F-15E uçağının ‘dost ateşiyle’ düştüğünü açıkladı.

Dost ateşi, askeri bir terimdir ve bir ordunun yanlışlıkla kendi askerlerini ya da müttefiklerini vurması anlamına geliyor.

14:13

İRAN BEERŞABA'YI VURDU: YARALILAR VAR

İran, İsrail'in Beerşeba ilini bombaladı. Yaralıların olduğu bildirildi. 
14:10

KATAR: İRAN İHA'LARI ENERJİ TESİSLERİMİZİ VURDU

 İran'dan gönderilen iki insansız hava aracının (İHA) Katar'da enerji tesislerini hedef aldığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan İHA'lardan birinin Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu, diğerinin ise Ras Laffan Sanayi Şehri'nde Katar Enerji'ye (QatarEnergy) ait bir enerji tesisini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Saldırı sonucu oluşan hasar ve kayıpların ilgili kurumlar tarafından değerlendirileceği, konuya ilişkin detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı ayrıca vatandaşlar, ülkede yaşayanlar ve ziyaretçilere sakin olmaları, güvenlik makamlarınca yapılan resmi talimatlara uymaları, söylentilerden kaçınmaları ve yalnızca resmi kanallar aracılığıyla paylaşılan bilgilere itibar etmeleri çağrısında bulundu.

13:31

DEVRİM MUHAFIZLARI: NETANYAHU'NUN OFİSİNİ VURDUK

 İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin hedef alındığını duyurdu.

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan 10'uncu dalga füze saldırısı duyurusunu yayımladı.

Açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi Hayber füzeleriyle hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

İsrailli yetkililer ise henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

13:10

KREMLİN: İRAN İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ

 Rusya yönetimi, Ukrayna ile yürütülen barış görüşmelerinin devam etmesinin Rusya’nın kendi çıkarına olduğunu ve Moskova’nın çatışmayı sona erdirmek için hâlâ diplomatik bir çözümü tercih ettiğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna ile yürütülen müzakerelere bağlı kalmaya devam ettiğini ve Moskova’nın yaklaşımında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Son haftalarda barış görüşmelerinin çıkmaza girdiği belirtiliyor. Bunun temel nedeni ise Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinin Moskova’nın kontrolünde olmayan kısmının da Rusya’ya bırakılmasını talep etmesi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ise bu talebi defalarca reddetti.

Bloomberg News’un cumartesi günü konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rus yetkililer Kiev yönetiminin toprak tavizi vermeye hazır olduğuna dair bir işaret görülmedikçe ABD öncülüğünde yürütülen görüşmelerin sürdürülmesi için giderek daha az neden olduğunu düşünüyor.

Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın görüşmelere bağlılığının sürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Korunması gereken kendi çıkarlarımız var ve bu müzakereleri sürdürmek bizim çıkarımıza. Bu görüşmelere kesinlikle açık olmaya devam ediyoruz.”

Peskov, Moskova’nın çatışmayı sona erdirmek için “siyasi ve diplomatik bir çözümü” tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Peskov’a, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının Ukrayna’daki barış sürecini etkileyip etkilemeyeceği de soruldu. Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın ABD’nin arabuluculuk çabalarına değer verdiğini ancak Moskova’nın her şeyden önce kendi çıkarlarını esas aldığını belirtti.

“ABD’nin arabuluculuk girişimlerini önemsiyoruz. Ancak en başta kendimize güveniyoruz ve kararlarımızı kendi çıkarlarımız doğrultusunda alıyoruz.” dedi.

12:58

İSRAİL'DEN HİZBULLAH GENEL SEKRETERİ NAİM KASIM'A AÇIK TEHDİT

 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'dan İsrail'e saldırı düzenlendiği iddiasıyla Hizbullah'ın ağır bir bedel ödeyeceğini ileri sürerek, hareketin Genel Sekreteri Naim Kasım'a suikast tehdidinde bulundu.

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi nedeniyle "ağır bir bedel ödeyeceğini" savundu.

İsrailli Bakan, "İran'ın baskısı altında saldırmaya karar veren Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, artık suikast için hedef haline geldi." ifadesini kullandı.

Ekim 2023 öncesi çatışma şartlarına geri dönmeyeceklerini savunan Katz, İsrail ordusuna Hizbullah'a karşı güçlü bir şekilde hareket etme talimatı verdiklerini aktardı.

Katz, İran halkını yönetimi devirmek için ayaklandırmanın temel hedefleri arasında olduğnu ifade etti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Hizbullah'ın "önemli liderlerinin" hedef alındığı ve sonuçların beklendiği ifade edildi.

12:34

KATAR: İRAN BEDELİNİ ÖDEMELİ

Katar yaptığı açıklamada İran'ın ABD-İsrail saldırıları karşısında ülkesine yönelik misilleme saldırılarına karşı tepki gösterdi. Katar'dan yapılan açıklamada, "İran bu saldırıların bedelini ödemeli. Karşılık vermeden geçilemez." dedi. 

12:17

İRAN: İSRAİL NATANZ NÜKLEEER TESİSİ'Nİ VURDU

İran, İsrail'in Natanz Nükleer Tesisi'ne hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.