Fransa'da İslam'ı seçen Adeline: "İslam benim için barış dini"

Fransa'da 14 yıl önce İslam'ı seçen Adeline: ʺİslam benim için barış diniʺ (AA)



Müslüman arkadaşları olduğu için İslam dinini tanıdığını anlatan Adeline, ibadet eden arkadaşları dolayısıyla İslam'ı güzel bir din olarak gördüğünü kaydetti.

"TEK BİR İLAHA İNANCI NEDENİYLE MANTIKLI BİR DİN OLARAK GÖRDÜM"



Adeline, "Bir arkadaşım var sürekli bana her imtihanda bir hayır olduğundan bahsediyordu. Bu kavram çok fazla dikkatimi çekiyordu çünkü çocukken imtihanlar yaşadım. Babam bir kaza yaptı ve dolayısıyla annemle kendimizi zor bir imtihanın içinde bulduk." ifadelerini kullandı.



Arkadaşının kendisine "Her şerde bir hayır olduğunu" da söylediğini dile getiren Adeline, şöyle devam etti:



"Bunu kabullenmek benim için kolay değildi ancak büyüdükçe, bizleri yatıştıracak bir yol ve ayrıca anlayabileceğimiz bir yol bulmaya çalışıyoruz. Ben ise sonuç olarak dine yöneldim. İslam'ı kitaplar vasıtasıyla da tanıdım. Herkes gibi tabii ki internette de araştırma yaptım. (İslam'ı) Tek bir ilaha inancı nedeniyle mantıklı bir din olarak gördüm."



"KUR'AN-I KERİM'İN TEFSİRİ BAZI AYETLERİ DAHA İYİ ANLAMAMI SAĞLADI"



Adeline, Müslüman arkadaşının namaz kılmak için günde 5 kez mola vermesinin dikkatini çektiğini belirterek, başlarda Kur'an-ı Kerim'in Fransızca tercümesini anlamakta zorlandığı için tavsiye üzerine tefsir okumaya başladığını anlattı.



"Kur'an-ı Kerim'in tefsiri bazı ayetleri daha iyi anlamamı sağladı." diyen Adeline, ardından Hz. Muhammed'in hayatını konu alan siyer kitaplarına yöneldiğini söyledi.



Adeline, Hz. Muhammed'in hayatının öğretilerle dolu olduğuna dikkati çekerek, Müslüman olmak isteyenlere siyer okumalarını tavsiye etti.



"İslam benim için barış dini." diyen Adeline, İslam'ın Müslümanları gerçek kardeşliğin etrafında topladığını vurguladı.



"İSLAM'I KABUL EDEN BİRİ BEMBEYAZ BİR SAYFAYLA YENİDEN DOĞMUŞ GİBİDİR"



Adeline, İslam'ın Müslümanları hayat boyu yönlendiren bir yol olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"(İslam) Bize bir gün zengin, bir gün fakir olabileceğimizin farkına vardırıyor. Ancak her şey için daima Allah'a şükretmeliyiz çünkü geçici olarak buradayız ve burada maruz kalacağımız tüm imtihanlar dünyevi hayata ait, daha sonra aynı şeyleri yaşamayacağız. Dolayısıyla İslam, hayatımızı şekillendiren bir yol ve Yaradan'la aramızda kurduğumuz gerçek bir bağ."



İslam'ın hayat boyu öğrenme serüveni olduğunu belirten Adeline, "İslam'ı kabul eden biri bembeyaz bir sayfayla yeniden doğmuş gibidir ve öğrenmek için zamana ihtiyacı vardır." dedi.