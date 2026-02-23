Avrupa Parlamentosu AB-ABD anlaşmasını askıya aldı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Avrupa Parlamentosu, ABD ile yürütülen AB-ABD anlaşmasına ilişkin çalışmalarını askıya aldı.
Parlamento ayrıca Salı günü yapılması planlanan oylamanın ertelendiğini duyurdu.
Kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin son kararının ardından alındığı bildirildi.
Ayrıca Avrupa Parlamentosu, ticaret komitesi başkanına ilişkin açıklamada da bulundu.
Ayrıntılar geliyor...