Trump'tan Tahran'a "Diego Garcia" üzerinden tehdit: Vururuz | ABD'den İran'a "tam teşekküllü" saldırı hazırlığı iddiası
ABD'de Donald Trump yönetiminin İran ile "büyük bir savaşa yakınlaştığı" ve bunun "haftalarca sürebilecek tam teşekküllü" bir saldırı olabileceği öne sürüldü. Gerilim tırmanırken ABD'den gelen açıklamada İran'ın anlaşma yapması gerektiği belirtilerek "Vurmak için neden çok akıllaca davranmaları iyi olur" denildi. Ayrıca Washington, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üzerinden İran'a saldırı tehdidinde bulundu.
BEYAZ SARAY'DAN İRAN'A AÇIK TEHDİT
ABD-İran arasında savaş gerilimi hızla yükselirken Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Tahran'a saldırı mesajı verildi. Buna göre Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, "İran'a saldırı için çok sayıda argüman var. Tahran'ın anlaşma yapması akıllıca olur." ifadelerine yer verdi.
TRUMP: DIEGO GARCİA ÜZERİNDEN İRAN'I VURURUZ
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Hint Okyanusu açıklarında bulunan Diego Garcia Adası'nın egemenliğini Doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius'a vermesi ve ardından adayı kiralamasını öngören anlaşmaya bir kez daha tepki gösterdi. Trump, ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan Diego Garcia Adası'nın önemine değinerek, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan havaalanını kullanması gerekebilir" dedi.
İngiltere'nin hiçbir şekilde Diego Garcia Adası üzerindeki kontrolünü kaybetmemesi gerektiğini ifade eden Trump, "Başbakan Starmer, en iyi ihtimalle 100 yıllık bir kira sözleşmesi imzalayarak, hiçbir nedenle Diego Garcia üzerindeki kontrolünü kaybetmemelidir. Bu topraklar İngiltere'den alınmamalıdır ve eğer alınırsa bu bizim büyük müttefikimiz için bir felaket olacaktır. Biz her zaman İngiltere, için savaşmaya hazır ve istekli olacağız, ancak onlar da karşılaştıkları sorunlar karşısında güçlü kalmak zorundalar. Diego Garcia'yı vermeyin" dedi.
Hint Okyanusu açıklarında bulunan İngiltere'nin himayesi altındaki Diego Garcia Adası'nda 1970'li yıllardan bu yana ABD'nin stratejik bombardıman uçaklarının bulunduğu bir askeri üs bulunuyor.
Amerikan Axios haber platformunun ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Orta Doğu'da İran ile "büyük bir savaşa çoğu Amerikalının fark ettiğinden daha yakın olduğu ve bunun çok yakında başlayabileceği" savunuldu.
"ABD-İSRAİL'DEN ORTAK HAREKAT OLABİLİR"
"ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunun büyük, haftalarca süren ve tam teşekküllü olabileceği" ileri sürülen haberde, bu saldırının muhtemelen "ortak ABD-İsrail harekatı" olabileceği iddia edildi.
"SON 24 SAATTE ONLARCA SAVAŞ UÇAĞI YOLA ÇIKTI"
Haberde, "150'den fazla ABD askeri kargo seferi, Orta Doğu'ya silah sistemleri ve mühimmat taşıdı. Sadece son 24 saatte F-35, F-22 ve F-16 tipi 50 savaş uçağı daha bölgeye doğru yola çıktı." ifadelerine yer verildi.
Haberde, 2 İsrailli yetkiliye dayandırılarak, İsrail hükümetinin, İran'da rejim değişikliği, nükleer ve füze programlarının hedef alınmasını savunduğu, "günler içinde bir savaş senaryosu için hazırlandığı" öne sürüldü.
"BİRKAÇ HAFTAYA SALDIRI YÜZDE 90 İHTİMAL"
Bazı ABD kaynaklarının, saldırı öncesi Washington'un daha fazla zamana ihtiyacı olabileceğine ilişkin görüşü aktarılan haberde, Trump'ın ismi paylaşılmayan bir danışmanının ise "gelecek birkaç haftada saldırıya ilişkin yüzde 90 ihtimal bulunduğu" iddiasına yer verildi.
PEZEŞKİYAN: ABD-İSRAİL AYAKTA DURMAMIZI İSTEMİYOR
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki sorunları girişimcilerin, üniversitelerin ve tüm kurumların ortak çabası ile aşacaklarını belirterek, "Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor. Ancak biz bunu başaracağız." dedi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Loristan eyaletinde girişimcilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Pezeşkiyan, "El ele vererek tüm sorunları çözeceğimize inanıyorum. Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor. Ancak biz bedel ödenmesi gerekiyorsa ödeyerek bunu başaracağız." diye konuştu.