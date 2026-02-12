Tayland'da okula silahlı baskın! Öğretmen ve öğrenciler rehin alındı
Tayland'ın Songkhla eyaletinin Hat Yai kentinde silahlı saldırganlar, bir okula baskın düzenleyerek öğretmen ve öğrencileri rehin aldı.
Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Hat Yai kentinde silahlı kişiler, bir okula baskın düzenledi.
Saldırganların okuldaki birkaç öğretmen ve öğrenciyi rehin aldığı, bir öğretmenin ise vurulduğu bilgisi paylaşıldı.
Polis, silahlı kişilerin derslerin bitimine yakın okula girdiğini, bazı öğretmen ve öğrencileri rehin aldıklarını ve birçok öğrencinin hala binada mahsur kaldığını açıkladı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Tayland'ın Songkhla eyaletinin Hat Yai kentinde bir okula baskın düzenleyerek öğretmen ve öğrencileri rehin alan saldırgan gözaltına alındı.
Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Merkez Soruşturma Bürosu, okula baskın düzenleyen silahlı saldırganın polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı.
Yerel medyadaki haberlerde, saldırıda yaralanan okul müdürünün hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybettiği aktarıldı.