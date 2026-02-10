Trump 2. uçak gemisini gönderebilir! ABD Başkanı'ndan yeni tehdit: Kötü şeyler yapmaz zorunda kalırız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık olarak Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü söyledi. ABD Başkanı "Ya İran ile bir anlaşmaya varırız ya da çok kötü şeyler yapmak zorunda kalırız" dedi.

ABD merkezli haber platformu Axios'a mülakat veren Trump, İran'la ilgili gündemi değerlendirdi. Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması halinde olası bir askeri harekata hazırlık için Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu göndermeyi düşündüğünü belirtti.

"ÇOK SERT ÖNLEMLER ALMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

ABD Başkanı, "(İran'la) Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız." ifadesini kullanarak, müzakerelerin ikinci turunun gelecek hafta yapılmasını umduğunu kaydetti.

Trump, "Oraya giden bir filomuz var ve bir tane daha gidebilir." diyerek, başka bir uçak gemisi saldırı grubu göndermeyi düşündüğünü vurguladı.

İran'ın geçen sefer ABD'nin bir saldırı düzenleyeceğine inanmadığını ancak kendilerinin İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığını anlatan Trump, "Bu seferki görüşmeler farklı." dedi. İran'la yapacakları bir anlaşmanın nükleer programı her türlü kapsayacağını ifade eden Trump, anlaşmanın aynı zamanda İran'ın balistik füze programını da hedef alması gerektiğini belirtti.

ABD'DE 4 ŞART

Dün İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD'nin, Umman'daki müzakerelerden önce İran'a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu söylemişti. Gazenferi, Devrim Muhafızlarına bağlı "Sadık Sabah" anlamına gelen "Sobh-e Sadık" dergisinde, İran ile ABD heyetlerinin Umman'da yürüttüğü dolaylı müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu

"KABUL EDİLMEZSE VURURUZ"

ABD'nin, Umman'daki müzakerelerden önce İran'a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu aktaran Gazenferi, ülkesinin söz konusu bu tehdit ve psikolojik savaş karşısında teslim olmadığını ifade etmişti.

Gazenferi, ABD'nin, balistik füze programı, bölgesel vekil gruplara destek, zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer meseleyi müzakere konusu yapmak istediğini hatırlatarak, İran'ın savunma yeteneklerinin müzakare konusu olamayacağını ve müzakerelere rağmen askeri tedbirleri almaya devam ettiklerini söylemişti.

Umman'daki müzakere görüşmelerinin genel çerçevesinin, ABD'nin öne sürdüğü şartlara göre değil İran'ın tutumuna göre şekillendiğini öne süren Gazenferi, görüşmelerin yalnızca nükleer meselelerle ilgili olduğunu hatırlatmıştı.

Gazenferi, ABD ile müzakere sürecini yürüten İranlı müzakere heyetinin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde faaliyet yürüttüğünü ve bu nedenle müzakere heyetine güven duyulması gerektiğini vurgulamıştı.