İsrail işgal güçlerinden Gazze'de yıkım

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeyindeki Gazze kentinde işgal altında tuttuğu bölgelerde Filistinlilere ait konutlara yönelik geniş çaplı yıkım operasyonları gerçekleştiriyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail işgal güçleri, Han Yunus'un doğusunda kontrolü altında bulunan bölgelerde büyük ölçekli yıkımlar yaptı.



Gazze kentinin işgal altındaki bölgelerinde de yıkımlarını sürdüren İsrail işgal güçlerinin, "quadcopter" tipi insansız hava araçlarıyla Cibaliya bölgesinde Filistinlilere ait yıkılmak üzere olan evlerin üzerine patlayıcı bıraktığı aktarıldı.



İsrail güçlerinin Refah ve Han Yunus sahiline ateş açtığı, Han Yunus'ta konuşlanmış askeri araçlardan da Filistinlilere ateş edildiği belirtildi.



Saldırılarda can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.