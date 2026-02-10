CANLI YAYIN

İsrail işgal güçlerinden Gazze'de yıkım

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İsrail işgal güçlerinden Gazze'de yıkım

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeyindeki Gazze kentinde işgal altında tuttuğu bölgelerde Filistinlilere ait konutlara yönelik geniş çaplı yıkım operasyonları gerçekleştiriyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail işgal güçleri, Han Yunus'un doğusunda kontrolü altında bulunan bölgelerde büyük ölçekli yıkımlar yaptı.

Gazze kentinin işgal altındaki bölgelerinde de yıkımlarını sürdüren İsrail işgal güçlerinin, "quadcopter" tipi insansız hava araçlarıyla Cibaliya bölgesinde Filistinlilere ait yıkılmak üzere olan evlerin üzerine patlayıcı bıraktığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin Refah ve Han Yunus sahiline ateş açtığı, Han Yunus'ta konuşlanmış askeri araçlardan da Filistinlilere ateş edildiği belirtildi.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hamas: Gazzede savaş durdu ancak ihlaller sona ermediHamas: Gazzede savaş durdu ancak ihlaller sona ermedi HAMAS: GAZZE'DE SAVAŞ DURDU ANCAK İHLALLER SONA ERMEDİ
İsrail işgal güçlerinden Gazzeye hava saldırısıİsrail işgal güçlerinden Gazzeye hava saldırısı İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİNDEN GAZZE'YE HAVA SALDIRISI
Sumud Filosu yeniden Gazzeye doğru yola çıkıyor!Sumud Filosu yeniden Gazzeye doğru yola çıkıyor! SUMUD FİLOSU YENİDEN GAZZE'YE DOĞRU YOLA ÇIKIYOR!
Gazzeye girişe siyonist takoz!Gazzeye girişe siyonist takoz! GAZZE'YE GİRİŞE SİYONİST TAKOZ!
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın