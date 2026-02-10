ABD'de Rümeysa Öztürk zaferi! Skandal gözaltı kararına hukuki tokat
ABD'de Filistin'e verdiği destek nedeniyle Ulusal Güvenlik Muhafızları (ICE) tarafından skandal bir biçimde gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün davası, hukuki dayanak bulunmadığı gerekçesiyle sona erdirildi. Buna göre Öztürk, doktora eğitimine kaldığı yerden devam edebilecek.
ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında yürütülen soruşturmada adalet yerini buldu.
Avukatları, Öztürk hakkındaki sınır dışı etme işlemlerinin göçmenlik yargıcı tarafından sonlandırıldığını duyuran belgeleri federal mahkemeye sundu. Mahkeme, İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) Öztürk'ün sınır dışı edilebilirliğine dair yeterli kanıt sunamadığına hükmederek süreci tamamen durdurdu.
ÖZTÜRK: HAKSIZLIĞA UĞRAYANLARA UMUT VERECEK
Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bugün, adalet sisteminin tüm kusurlarına rağmen, davamın ABD hükümeti tarafından haksızlığa uğrayan diğer kişilere umut verebileceğini bilerek derin bir nefes alıyorum" ifadelerini kullandı. Kendisinin ve diğer birçok kişinin yaşadıklarının geri alınamayacağını belirten Öztürk, kararın sonunda da olsa adaletin tecelli ettiğini gösterdiğini vurguladı.
Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, "Washington yönetimi, Rümeysa gibi akademisyenler dahil toplumlarımızın değerli üyelerini hedef almak için göçmenlik sistemini silah haline getirdi" yorumunu yaptı. Senatör Ed Markey de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, başından beri "temelsiz" olarak nitelendirdiği davanın düşmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
NE OLMUŞTU?
Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 akşamı arkadaşlarıyla iftara giderken 6 ICE skandal bir biçimde görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün vizesinin iptal edildiğini duyurarak kendisini "Hamas destekçisi" olarak itham etmişti. Üniversite Rektörü Sunil Kumar ise mahkemeye sunduğu beyanda, bu tutuklamanın akademik camiada büyük bir endişe ve "felç" hali yarattığını kaydetmişti.