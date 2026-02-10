ÖZTÜRK: HAKSIZLIĞA UĞRAYANLARA UMUT VERECEK

Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bugün, adalet sisteminin tüm kusurlarına rağmen, davamın ABD hükümeti tarafından haksızlığa uğrayan diğer kişilere umut verebileceğini bilerek derin bir nefes alıyorum" ifadelerini kullandı. Kendisinin ve diğer birçok kişinin yaşadıklarının geri alınamayacağını belirten Öztürk, kararın sonunda da olsa adaletin tecelli ettiğini gösterdiğini vurguladı.

Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, "Washington yönetimi, Rümeysa gibi akademisyenler dahil toplumlarımızın değerli üyelerini hedef almak için göçmenlik sistemini silah haline getirdi" yorumunu yaptı. Senatör Ed Markey de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, başından beri "temelsiz" olarak nitelendirdiği davanın düşmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.