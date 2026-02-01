CANLI YAYIN

Küresel pedofili baronu ve Robert Koleji arasında kirli pazarlık! Türkiye'yi şikayet edip fon dilenmişler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dünya bölünmelerinden düşmeyen pedofili baronu Jeffrey Epstein ile Robert Kolej yöneticisi Thomas Landon arasındaki skandal yazışmalar deşifre oldu. 2014 yılında gerçekleşen görüşmede Landon'ın, Türkiye'nin milli ve manevi değerleri hedef aldığı, “İslamlaşma” iddiasıyla sapkın milyarderden fon talep ettiği ortaya çıktı. Skandalın boyutları Bill Gates Vakfı'na kadar uzanırken, Epstein'in Türkiye'ye yönelik kirli operasyonuna yeşil ışık yaktığı belgelendi.

Türkiye'nin en köklü ve seçkin eğitim kurumlarından biri olan Robert Kolej'in yönetim kadrosuna ilişkin ortaya çıkan yazışmalar, çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Kolejin yöneticilerinden Thomas Landon'ın, 2014 yılında cinsel istismar suçlamalarıyla anılan milyarder Jeffrey Epstein'e gönderdiği bir e-postada, Türkiye'nin muhafazakârlaşma sürecini gerekçe göstererek adeta bir "kurtarma operasyonu" talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu yazışmada Landon'ın, Türkiye'nin millî ve manevi değerlerine yönelik rahatsızlığını, "beyin yakan bir konu değil ama…" ifadeleriyle yumuşatmaya çalışarak Epstein'e aktardı.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE HAZIMSIZLIK

Skandal mektupta Landon, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin okulun "misyonuna" sıcak bakmadığından dert yanıyor. Türkiye'nin bağımsız ve muhafazakar duruşunu küresel çetelere şikayet eden Landon, "Hükümet misyonumuzu önemsemiyor, çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız" diyerek dış odaklardan destek istedi. Daha da ileri giden Landon, Türkiye'nin sosyolojik yapısını terör örgütü DEAŞ ile ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyonu farklı bir boyuta taşıdı.

GATES VAKFI DA KİRLİ PLANA DAHİL EDİLMEK İSTENDİ

Landon'ın tek hedefi Epstein değildi. Mektupta, Türkiye'deki muhafazakar yapıyı bozmak ve Batı tipi "liberal" projeleri fonlamak için Bill Gates Vakfı'nı da devreye sokmak istediği görüldü. Landon, Epstein'e "Sence bu hikayeyi Gates Vakfı'na sunmaya değer mi?" diye sorarak, Türkiye üzerindeki küresel kuşatmanın nasıl finanse edileceğine dair akıl danıştı.

SAPKIN BARONDAN TÜRKİYE DOSYASINA YEŞİL IŞIK

Binlerce kız çocuğunun hayatını karartan pedofili baronu Jeffrey Epstein ise Türkiye'ye yönelik bu kirli operasyon teklifine kayıtsız kalmadı. Landon'ın bu ihanet mektubuna Epstein, "Görüştüğümüzde bana daha fazlasını anlat" diyerek kapıyı sonuna kadar açtı.

THOMAS JR. LANDON KİMDİR?

Robert Koleji'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Thomas Jr. Landon'ın biyografisi şu şekilde;

Robert College Mütevelli Heyeti'nin (Trustee Emeritus) kıdemli üyelerinden Landon Thomas Sr., 18 Mart 2023 tarihinde ABD'nin Maine eyaletine bağlı Lincolnville'deki evinde yaşamını yitirdi. Thomas, Robert College'a yaklaşık 40 yıl boyunca mütevelli olarak hizmet verdi. Augusta, Georgia'da büyüyen Landon Thomas Sr., Middlesex School'un ardından Harvard Üniversitesi'nde eğitim gördü. 1961 yılından 1999'daki emekliliğine kadar New York merkezli Fiduciary Trust Company International'da görev yaptı; kariyerini şirketin Başkan Yardımcılığı (Vice Chairman) pozisyonunda tamamladı.

Thomas'ın Türkiye'ye, Türk tarihine ve kültürüne olan ilgisi 1960'lı yılların başında Avrupa askerî tarihi merakıyla başladı ve zamanla Osmanlı tarihine yöneldi. Balayının bir bölümünü Ege'de mütevazı bir guletle geçiren Thomas, Robert College için ilk olarak bağış ve kaynak geliştirme çalışmalarında yer aldı. 1968-2008 yılları arasında Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapan Thomas, bu süreçte okulun gelişimi ve kurumsal ilerlemesine yönelik hemen her alanda aktif rol üstlendi. Robert College camiasından Aptullah Kuran, Ali Neyzi, Ali Mansur, Barbara Zinsser ve Oya Başak başta olmak üzere pek çok isimle kalıcı dostluklar kuran Thomas, kendi kendine Türkçe öğrenerek tarih alanında kapsamlı okumalar yaptı. Osmanlı dönemine ait sikke ve madalyalar konusunda önemli bir koleksiyona sahipti. İstanbul'da düzenlenen yıllık mütevelli toplantılarına büyük bir ilgiyle katılan Thomas, çoğu zaman çocuklarını ve torunlarını da yanında getirdi. Emekliliğinin ardından ise en mutlu anlarını İstanbul sokaklarında dolaşarak, kedileri ve az bilinen camileri fotoğraflayarak ya da Boğaz'a bakan balkonunda vakit geçirerek yaşadı.

Landon Thomas Sr.'ın ardından kız kardeşi Mary Darcy Thomas Burgund, eski eşi Gladys Roberts Thomas, çocukları Landon Thomas Jr. (Mary Valaika ile evli), Stephanie Bowie Thomas, Frederic Western Thomas (Laongdao "Tak" Suppasettawat ile evli) ve torunları Cornelia Anne Thomas, Landon Thomas III ile Campbell Morgan Thomas kaldı. Thomas, ikinci eşi Elizabeth Morgan Kinnicutt ve kız kardeşi Cornelia Anne Thomas'tan önce hayatını kaybetmişti.

