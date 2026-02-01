Küresel pedofili baronu ve Robert Koleji arasında kirli pazarlık! Türkiye'yi şikayet edip fon dilenmişler

Türkiye'nin en köklü ve seçkin eğitim kurumlarından biri olan Robert Kolej'in yönetim kadrosuna ilişkin ortaya çıkan yazışmalar, çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Kolejin yöneticilerinden Thomas Landon'ın, 2014 yılında cinsel istismar suçlamalarıyla anılan milyarder Jeffrey Epstein'e gönderdiği bir e-postada, Türkiye'nin muhafazakârlaşma sürecini gerekçe göstererek adeta bir "kurtarma operasyonu" talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu yazışmada Landon'ın, Türkiye'nin millî ve manevi değerlerine yönelik rahatsızlığını, "beyin yakan bir konu değil ama…" ifadeleriyle yumuşatmaya çalışarak Epstein'e aktardı.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE HAZIMSIZLIK

Skandal mektupta Landon, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin okulun "misyonuna" sıcak bakmadığından dert yanıyor. Türkiye'nin bağımsız ve muhafazakar duruşunu küresel çetelere şikayet eden Landon, "Hükümet misyonumuzu önemsemiyor, çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız" diyerek dış odaklardan destek istedi. Daha da ileri giden Landon, Türkiye'nin sosyolojik yapısını terör örgütü DEAŞ ile ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyonu farklı bir boyuta taşıdı.