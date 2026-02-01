Küresel pedofili baronu ve Robert Koleji arasında kirli pazarlık! Türkiye'yi şikayet edip fon dilenmişler
Dünya bölünmelerinden düşmeyen pedofili baronu Jeffrey Epstein ile Robert Kolej yöneticisi Thomas Landon arasındaki skandal yazışmalar deşifre oldu. 2014 yılında gerçekleşen görüşmede Landon'ın, Türkiye'nin milli ve manevi değerleri hedef aldığı, “İslamlaşma” iddiasıyla sapkın milyarderden fon talep ettiği ortaya çıktı. Skandalın boyutları Bill Gates Vakfı'na kadar uzanırken, Epstein'in Türkiye'ye yönelik kirli operasyonuna yeşil ışık yaktığı belgelendi.
Türkiye'nin en köklü ve seçkin eğitim kurumlarından biri olan Robert Kolej'in yönetim kadrosuna ilişkin ortaya çıkan yazışmalar, çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Kolejin yöneticilerinden Thomas Landon'ın, 2014 yılında cinsel istismar suçlamalarıyla anılan milyarder Jeffrey Epstein'e gönderdiği bir e-postada, Türkiye'nin muhafazakârlaşma sürecini gerekçe göstererek adeta bir "kurtarma operasyonu" talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu yazışmada Landon'ın, Türkiye'nin millî ve manevi değerlerine yönelik rahatsızlığını, "beyin yakan bir konu değil ama…" ifadeleriyle yumuşatmaya çalışarak Epstein'e aktardı.
MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE HAZIMSIZLIK
Skandal mektupta Landon, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin okulun "misyonuna" sıcak bakmadığından dert yanıyor. Türkiye'nin bağımsız ve muhafazakar duruşunu küresel çetelere şikayet eden Landon, "Hükümet misyonumuzu önemsemiyor, çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız" diyerek dış odaklardan destek istedi. Daha da ileri giden Landon, Türkiye'nin sosyolojik yapısını terör örgütü DEAŞ ile ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyonu farklı bir boyuta taşıdı.
GATES VAKFI DA KİRLİ PLANA DAHİL EDİLMEK İSTENDİ
Landon'ın tek hedefi Epstein değildi. Mektupta, Türkiye'deki muhafazakar yapıyı bozmak ve Batı tipi "liberal" projeleri fonlamak için Bill Gates Vakfı'nı da devreye sokmak istediği görüldü. Landon, Epstein'e "Sence bu hikayeyi Gates Vakfı'na sunmaya değer mi?" diye sorarak, Türkiye üzerindeki küresel kuşatmanın nasıl finanse edileceğine dair akıl danıştı.
SAPKIN BARONDAN TÜRKİYE DOSYASINA YEŞİL IŞIK
Binlerce kız çocuğunun hayatını karartan pedofili baronu Jeffrey Epstein ise Türkiye'ye yönelik bu kirli operasyon teklifine kayıtsız kalmadı. Landon'ın bu ihanet mektubuna Epstein, "Görüştüğümüzde bana daha fazlasını anlat" diyerek kapıyı sonuna kadar açtı.