Gazze'de korkunç tablo! Can kaybı 71 bin 654'e yükseldi

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 654'e yükseldiği duyuruldu. Bakanlık açıklamasında, bilgileri tamamlanan hükümete bağlı "Şehit Akreditasyon Komitesi" tarafından onaylanan 88 can kaybının da toplam sayıya eklendiği aktarıldı.